AIアバター: 魅力的なeラーニングトレーニングを作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、バーチャルインストラクターを用いた没入型でインタラクティブなオンラインコースコンテンツを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やオンラインコース作成者を対象にした45秒のビデオを開発し、デジタル学習体験のためのパーソナライズされたビデオの力を紹介してください。ダイナミックで親しみやすいビジュアルと励ましの自然な声を使用し、HeyGenのAIアバターとメディアライブラリ/ストックサポートを活用してアバターを簡単に作成し、学習者のエンゲージメントを向上させる方法を強調します。
小規模ビジネスオーナーや人事部門向けに、複雑なトレーニング資料をインタラクティブなコンテンツに変える方法を示す30秒のビデオを制作してください。このビデオは、モダンでテンポの速いビジュアルスタイルとアップビートでプロフェッショナルな声を持ち、テンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して迅速にセットアップできるHeyGenのアバター作成ツールの利点を説明します。
HRマネージャーやトレーニングコーディネーターを対象にした75秒の指導ビデオを設計し、バーチャルインストラクターを使用した効率的な従業員スキリングに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業向けで自信に満ちた明確な声を使用します。HeyGenのAIビデオジェネレーターを強調し、AIアバターとボイスオーバー生成を使用してコンテンツを迅速に制作し、字幕/キャプションで明確なコミュニケーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIアバターはどのようにeラーニングコンテンツを強化しますか？
HeyGenは、デジタル学習体験をより魅力的にするバーチャルインストラクターとして機能するリアルなAIアバターを作成する力を提供します。これらのパーソナライズされたビデオは、学習者のエンゲージメントを大幅に向上させ、オンラインコースに最適です。
HeyGenはアバター作成にどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、ボイスオーバー生成、ブランディングコントロールを提供する直感的なプラットフォームを提供します。さまざまなアプリケーション向けにカスタムAIアバターを簡単に制作でき、アバターを基にしたトレーニングにも対応しています。
HeyGenは専門的な従業員スキリングやソフトスキルトレーニングに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、従業員スキリングやソフトスキルトレーニングのための魅力的でインタラクティブなコンテンツを開発するのに理想的です。生成AIを活用して、没入型の学習環境を促進するパーソナライズされたビデオを作成します。
HeyGenはAIビデオコンテンツの生成をどのように支援しますか？
HeyGenは、スクリプトからAIアバターとボイスオーバーを使用してビデオを生成することで、AIビデオコンテンツの制作を簡素化します。このAIビデオジェネレーターには、テンプレート、字幕、アスペクト比のリサイズが含まれており、効率的でプロフェッショナルな出力を実現します。