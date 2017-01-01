簡単なアバターチュートリアル動画メーカー

高度なAIアバターを活用して複雑な概念を簡素化し、魅力的なチュートリアル動画を瞬時に制作します。

将AIアバターを使用して、魅力的な解説動画を迅速に生成する方法を示す、意欲的なコンテンツクリエイター向けの45秒のチュートリアル動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るく、ユーザーフレンドリーで、励ましの音声トーンを持ち、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して指示を生き生きとさせます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、カスタマイズ可能なAIアバターを使用したプロフェッショナルな動画作成の容易さを紹介する、洗練された60秒のプロモーション動画を開発してください。ビジュアルスタイルはモダンで企業的なもので、自信に満ちた明瞭なナレーションを持ち、HeyGenのテンプレートとシーンをフル活用して制作プロセスを効率化します。
サンプルプロンプト2
教育者やトレーナー向けに設計された、AIアバターテキスト-to-ビデオが複雑なトピックを簡素化する方法を示す、簡潔な30秒の解説動画を想像してください。ビジュアルアプローチは情報的でややアニメーション化されており、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された親しみやすく権威あるナレーションを持ちます。
サンプルプロンプト3
マーケティングプロフェッショナル向けに、アバターチュートリアル動画メーカーを活用して迅速なコンテンツ作成を行う方法を示す、ダイナミックな45秒の動画を制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合してAI動画ジェネレーターの出力を強化する、アップビートで説得力のある音声を持ちます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターチュートリアル動画メーカーの仕組み

カスタマイズ可能なAIアバターとスマート編集ツールを使用して、スクリプトを魅力的でプロフェッショナルなチュートリアル動画に簡単に変換し、コンテンツクリエイターに最適です。

1
Step 1
AIアバターとスクリプトを選択
チュートリアルを表現するために、カスタマイズ可能なAIアバターの多様な選択肢から選びます。その後、チュートリアルスクリプトを貼り付けるだけで、テキスト-to-ビデオ機能がダイアログを生成します。
2
Step 2
ビジュアルとボイスオーバーを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディア、画像、または自分の画面録画を追加して、チュートリアルを強化します。また、スクリプトから直接自然な音声のボイスオーバーを生成することもできます。
3
Step 3
キャプションとブランディングを適用
自動字幕/キャプションを簡単に追加して、アクセシビリティを確保し、ブランドを強化します。ブランドのロゴや色を取り入れて、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
チュートリアルを生成して共有
クリック一つで高品質なチュートリアル動画をレンダリングします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに合わせて準備し、効果的にオーディエンスを教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルチュートリアルを制作

.

AIアバターを活用して注目を集め、効果的に概念を説明する、短いチュートリアル動画やクリップをソーシャルメディア向けに迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIアバターチュートリアル動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAI動画ジェネレーターは、カスタマイズ可能なAIアバターを使用して、コンテンツクリエイターが魅力的なチュートリアル動画を簡単に制作できるようにします。テキスト-to-ビデオを容易に変換し、この強力なAI動画プラットフォームは動画制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenがコンテンツクリエイターにとって直感的なAI動画プラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、コンテンツクリエイターがプロフェッショナルな解説動画やその他の動画コンテンツを迅速に生成できるようにします。高度なAI動画ジェネレーターにより、動画制作プロセスが誰にでもアクセス可能になります。

HeyGenは多言語動画コンテンツと自動キャプションをサポートできますか？

はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供し、ユーザーがグローバルなオーディエンス向けに動画を作成できるようにします。プラットフォームには自動キャプション機能も含まれており、すべての動画コンテンツのアクセシビリティとリーチを向上させます。

HeyGenのAI機能はユーザーの動画制作プロセスをどのように強化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、スクリプトを魅力的な動画コンテンツに変換し、動画制作プロセスを大幅に強化します。このAI動画ジェネレーターは、ユーザーが高品質なチュートリアル動画をこれまで以上に効率的に制作できるようにします。