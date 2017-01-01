旅行代理店のオーナーやマーケティングマネージャー向けに、AIアバターが旅行・ホスピタリティ業界でどのように顧客サービスを大幅に向上させるかを示す90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルかつ情報豊富で、自信に満ちた権威あるナレーションを添えてください。このビデオはHeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を効果的に活用し、AIビデオ作成の実用的な応用を紹介します。

ビデオを生成