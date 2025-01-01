アバタートレーニングビデオテンプレート：社員学習を促進
強力なAIアバターを活用して、時間とリソースを節約しながら、魅力的な人間アバタービデオを迅速に作成します。
営業チーム向けに、顧客関係構築を強調した45秒のダイナミックな営業トレーニングモジュールを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでモチベーショナルであり、実践的なシナリオを示すパーソナライズされたビデオを組み込み、活気あるバックグラウンドミュージックとインパクトのあるボイスオーバー生成を取り入れます。
L&Dスペシャリストと中小企業のオーナー向けに、魅力的な人間アバタービデオを簡単に作成できることを強調した30秒のプロモーションビデオを作成してください。美的感覚はモダンでクリーンであり、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、さまざまなアバタースタイルと迅速なシーン変更を示し、クリアで情報豊富なオーディオを提供します。
グローバル企業向けに、コンプライアンスまたは安全プロトコルに焦点を当てた90秒の包括的な社員トレーニングビデオを制作してください。このビデオは、多様な労働力を対象にした情報豊かで安心感のあるビジュアルスタイルを採用し、明確なビジュアルと説明的なグラフィックスを特徴とし、字幕/キャプションを活用して多言語対応を実現し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでデバイス全体で最適な視聴を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように社員トレーニングを強化しますか？
HeyGenは、AIアバターを使用して数分で魅力的なAIトレーニングビデオを作成することで、社員トレーニングを革新します。この効率的なアプローチは、トレーニングビデオテンプレートを活用して、一貫性のあるインパクトのあるトレーニングビデオをオンボーディングや営業トレーニングなどに提供します。
HeyGenはどのようなアバタートレーニングビデオテンプレートを提供していますか？
HeyGenは、コンテンツ作成を効率化するために、さまざまなプロフェッショナルにデザインされたアバタートレーニングビデオテンプレートを提供しています。これらの人間アバタービデオ作成テンプレートは、さまざまなユースケースに最適で、高品質なトレーニングビデオを迅速かつ効率的に制作するのに役立ちます。
HeyGenは多言語ビデオを多様なオーディエンス向けに作成できますか？
はい、HeyGenは多言語ビデオの作成をサポートしており、コンテンツで多様なグローバルオーディエンスにリーチすることができます。私たちの高度なAI技術は、複数の言語での簡単なボイスオーバー生成を可能にし、メッセージが世界中で理解されることを保証します。
HeyGenはどのようにパーソナライズされたビデオとブランディングを可能にしますか？
HeyGenは、カスタムAIアバターと広範なブランディングコントロールを通じて、ユーザーが非常にパーソナライズされたビデオを作成できるようにします。ロゴ、ブランドカラー、ユニークなメディアを組み込むことで、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。