アバタートレーニングビデオメーカー: AIビデオを簡単に作成

強力なAIアバターを使用して、プロフェッショナルな企業トレーニングビデオやオンボーディングコンテンツを迅速に制作します。

ソフトウェア開発者や技術リーダー向けに、技術的な説明を迅速に生成する方法を示す1分間の魅力的な指導ビデオを作成してください。このビデオは、クリーンでアニメーション化されたUI要素と明確なコードスニペットを特徴とし、アップビートでプロフェッショナルなオーディオトラックで補完されるべきです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を利用して、洗練されたAIアバターを生き生きとさせ、複雑な技術的概念を簡単に説明します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業環境での新入社員を対象とした1.5分間のオンボーディングビデオを想像してください。会社の文化と基本的な手続きを中心に据えた内容です。ビジュアルスタイルは温かく招かれるようなもので、プロフェッショナルなオフィス環境で多様なAIアバターが交流する様子を示し、オーディオは落ち着いた指導的で安心感のあるトーンを維持します。このビデオは、HeyGenの字幕機能を活用して、組織全体で重要なトレーニングビデオが理解されるようにします。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象とした効率的なビデオ制作ソリューションを求める45秒間のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルはテンポが速く、さまざまな事前デザインされたテンプレートとシーンを鮮やかなアニメーションで強調し、エネルギッシュでインスパイアリングなオーディオトラックで支えられます。HeyGenのAIアバターメーカーが、魅力的な短編コンテンツの作成をどのように簡素化するかを示します。
サンプルプロンプト3
技術トレーナーやプロダクトマネージャー向けに、新しいソフトウェア機能を詳述する2分間の包括的なeラーニングモジュールを開発してください。ビジュアルアプローチには、詳細な製品スクリーンショットと正確な画面録画を組み込み、権威ある情報豊かなナレーションを伴います。HeyGenをAIビデオジェネレーターとして活用し、複雑な機能を説明するための明確なナレーション生成に焦点を当てて、制作プロセスを効率化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバタートレーニングビデオメーカーの仕組み

AIアバターとインテリジェントなテキスト-ビデオ技術を使用して、スクリプトをダイナミックなコンテンツに変換し、魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
トレーニングビデオのスクリプトを貼り付けることから始めます。次に、HeyGenの多様なAIアバターライブラリから選択するか、カスタムアバターを作成し、先進的なテキスト-ビデオ技術を通じてコンテンツを生き生きとさせます。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
統合ライブラリからメディアを取り入れてビデオを強化します。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、会社のロゴやカラーを適用し、すべての企業トレーニングビデオに一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
3
Step 3
ナレーションと字幕を生成
HeyGenのナレーション生成を活用して、スクリプトを自然な音声に変換します。簡単に字幕をビデオに追加し、すべての視聴者にとってトレーニングコンテンツをアクセスしやすく明確にします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アバタートレーニングビデオをプレビューして最終調整を行います。完璧になったら、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、高品質のビデオをダウンロードし、どのプラットフォームでも配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

専門的なトレーニングコンテンツを開発

.

複雑な情報を特定の業界や詳細な主題に合わせた、明確で理解しやすいトレーニングビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストだけでAIトーキングヘッドビデオを作成しますか？

HeyGenは高度な「テキスト-ビデオ」技術を活用して、あなたの書かれたスクリプトをダイナミックな「AIトーキングヘッドビデオ」に変換します。私たちのプラットフォームは、あなたのメッセージを効果的に伝えるリアルな「AIアバター」を生成し、複雑なビデオ編集なしで強力な「AIビデオジェネレーター」として機能します。

HeyGenは「企業トレーニングビデオ」に私のブランドの特定の要素を組み込むことができますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、「企業トレーニングビデオ」にロゴやブランドカラーをシームレスに統合することができます。また、「カスタムアバター」を作成して、すべてのコンテンツで一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを維持できます。

HeyGenを使用して「オンボーディングビデオ」を制作する際に効率を高める技術的な機能は何ですか？

HeyGenは「オンボーディングビデオ」の制作を効率化するために、即時の「字幕生成」や豊富な「テンプレート」ライブラリなどの機能を提供します。直感的な「ビデオエディター」により、迅速な調整と洗練された最終出力が可能になり、効果的なeラーニングを実現します。

HeyGenは「多言語」やさまざまなビデオフォーマットをサポートして、より広いリーチを実現しますか？

はい、HeyGenはグローバルなコミュニケーションを目的として設計されており、「多言語」でのコンテンツ作成をサポートし、多様なオーディエンスに対応します。さらに、プラットフォームは柔軟な「アスペクト比のリサイズ」やさまざまなエクスポートオプションを提供し、どの配信チャネルにも最適化されたビデオを確実にします。