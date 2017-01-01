ソフトウェア開発者や技術リーダー向けに、技術的な説明を迅速に生成する方法を示す1分間の魅力的な指導ビデオを作成してください。このビデオは、クリーンでアニメーション化されたUI要素と明確なコードスニペットを特徴とし、アップビートでプロフェッショナルなオーディオトラックで補完されるべきです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を利用して、洗練されたAIアバターを生き生きとさせ、複雑な技術的概念を簡単に説明します。

