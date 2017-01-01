アバタートレーニングビデオメーカー: AIビデオを簡単に作成
強力なAIアバターを使用して、プロフェッショナルな企業トレーニングビデオやオンボーディングコンテンツを迅速に制作します。
企業環境での新入社員を対象とした1.5分間のオンボーディングビデオを想像してください。会社の文化と基本的な手続きを中心に据えた内容です。ビジュアルスタイルは温かく招かれるようなもので、プロフェッショナルなオフィス環境で多様なAIアバターが交流する様子を示し、オーディオは落ち着いた指導的で安心感のあるトーンを維持します。このビデオは、HeyGenの字幕機能を活用して、組織全体で重要なトレーニングビデオが理解されるようにします。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象とした効率的なビデオ制作ソリューションを求める45秒間のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルはテンポが速く、さまざまな事前デザインされたテンプレートとシーンを鮮やかなアニメーションで強調し、エネルギッシュでインスパイアリングなオーディオトラックで支えられます。HeyGenのAIアバターメーカーが、魅力的な短編コンテンツの作成をどのように簡素化するかを示します。
技術トレーナーやプロダクトマネージャー向けに、新しいソフトウェア機能を詳述する2分間の包括的なeラーニングモジュールを開発してください。ビジュアルアプローチには、詳細な製品スクリーンショットと正確な画面録画を組み込み、権威ある情報豊かなナレーションを伴います。HeyGenをAIビデオジェネレーターとして活用し、複雑な機能を説明するための明確なナレーション生成に焦点を当てて、制作プロセスを効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストだけでAIトーキングヘッドビデオを作成しますか？
HeyGenは高度な「テキスト-ビデオ」技術を活用して、あなたの書かれたスクリプトをダイナミックな「AIトーキングヘッドビデオ」に変換します。私たちのプラットフォームは、あなたのメッセージを効果的に伝えるリアルな「AIアバター」を生成し、複雑なビデオ編集なしで強力な「AIビデオジェネレーター」として機能します。
HeyGenは「企業トレーニングビデオ」に私のブランドの特定の要素を組み込むことができますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、「企業トレーニングビデオ」にロゴやブランドカラーをシームレスに統合することができます。また、「カスタムアバター」を作成して、すべてのコンテンツで一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを維持できます。
HeyGenを使用して「オンボーディングビデオ」を制作する際に効率を高める技術的な機能は何ですか？
HeyGenは「オンボーディングビデオ」の制作を効率化するために、即時の「字幕生成」や豊富な「テンプレート」ライブラリなどの機能を提供します。直感的な「ビデオエディター」により、迅速な調整と洗練された最終出力が可能になり、効果的なeラーニングを実現します。
HeyGenは「多言語」やさまざまなビデオフォーマットをサポートして、より広いリーチを実現しますか？
はい、HeyGenはグローバルなコミュニケーションを目的として設計されており、「多言語」でのコンテンツ作成をサポートし、多様なオーディエンスに対応します。さらに、プラットフォームは柔軟な「アスペクト比のリサイズ」やさまざまなエクスポートオプションを提供し、どの配信チャネルにも最適化されたビデオを確実にします。