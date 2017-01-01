アバタートレーニングビデオジェネレーター：魅力的なAIコースを作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルトレーニングビデオに変換し、ダイナミックなAI駆動のコンテンツを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマーケター向けに、モダンなビジュアル、ダイナミックなトランジション、プロフェッショナルなAIアバターの声を強調した45秒のプロモーション作品を開発してください。このビデオの目的は、HeyGenの「AIアバター」がどのようにして最小限の労力で「スタジオ品質のビデオ」を制作できるかを示し、創造的なコンテンツ生成の新しい手段を提供して、効果的に視聴者を引きつけることです。
教育者や企業トレーナー向けに、複雑な概念を紹介する60秒の指導ビデオをデザインしてください。情報豊かで明確なビジュアルスタイルと親しみやすいトーンを採用し、画面上のテキストとサポートビジュアルを組み込みます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、詳細なスクリプトがどのように洗練されたビデオに変換されるかを示し、プラットフォームの「カスタマイズ機能」を強調して、学習体験を個別に調整します。
短いソーシャルメディア投稿に個人的なタッチを加えたいコンテンツクリエイター向けに、キャッチーな音楽とアニメーションビジュアルを備えた15秒の遊び心のある挨拶を制作してください。この短いクリップは、HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」機能を紹介し、クリエイターがメッセージに独自の声のニュアンスを加え、短いコンテンツをより魅力的にする方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使ってスタジオ品質のビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが高度な「AIアバター」を活用して「スタジオ品質のビデオ」を簡単に生成できるようにします。私たちのプラットフォームは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルな「AIアバター」とカスタマイズ可能なブランディング要素を備え、プロフェッショナルな「AIビデオジェネレーター」制作を手軽にします。
HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用してどのようなコンテンツを制作できますか？
HeyGenの多用途な「AIビデオジェネレーター」を使用すると、「説明動画」、「トレーニングビデオ」、マーケティング資料など、さまざまなコンテンツを制作できます。私たちのプラットフォームは「テキストからビデオ」への変換、ボイスオーバー生成をサポートし、プロジェクトを開始するためのさまざまな「テンプレート」を提供します。
HeyGenは静止画像を魅力的なトーキングフォトに変換できますか？
はい、HeyGenは静止画像を動的な「トーキングフォト」に変える機能を備えています。この革新的な機能により、肖像画をリアルな声でアニメーション化し、メッセージを魅力的で個性的な方法で伝えることができます。
HeyGenは個別化されたAIビデオのためにどのようなカスタマイズ機能を提供していますか？
HeyGenは、あなたの「AIビデオ」が独自のブランドアイデンティティを反映するように、広範な「カスタマイズ機能」を提供しています。ブランディングコントロールを適用し、ロゴやブランドカラーを統合し、豊富なメディアライブラリから選択して、非常に個性的で影響力のあるビデオコンテンツを作成できます。