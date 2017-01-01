新製品を発売したいと考えている中小企業のオーナーを対象にした、明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージック、そして明確で自信に満ちたナレーションを特徴とする30秒の説明動画を作成してください。この動画では、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、プロフェッショナルな見た目のコンテンツを迅速に制作できることを強調し、視聴者を惹きつける「説明動画」を簡単に生成できる方法を紹介します。

ビデオを生成