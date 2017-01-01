アバタートレーニングシナリオメーカー: 没入型学習を構築
HeyGenの強力なAIアバターを使用して、リアルなカスタムAIアバターで個別化されたインタラクティブな企業トレーニングをデザインします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソフトウェア開発者を対象にした2分間の技術的なウォークスルービデオを作成し、シナリオベースのトレーニングを使用して複雑なソフトウェアシミュレーションを作成する方法を示してください。カスタムAIアバターを使用してソフトウェア内でのユーザーインタラクションを演じ、クリーンで非常に詳細なビジュアル美学と正確で説明的な音声スタイルを採用してください。HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプションが技術的な指導の明確さをどのように保証するかを強調してください。
グローバルなL&D部門をターゲットにした60秒のプロモーションビデオを制作し、複数の言語オプションでトレーニングを提供するためのバーチャルプレゼンターの力を示してください。ビジュアルはダイナミックでグローバルに代表的であり、さまざまなAIアバターが異なる言語を話す様子を描き、自信に満ちた多言語の音声トラックでサポートしてください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してAIアバターを展開し、広範なリーチを実現する能力を強調するべきです。
インストラクショナルデザイナー向けに75秒のチュートリアルビデオを設計し、企業トレーニング用のインタラクティブなビデオモジュールを制作するための技術的なステップを詳述してください。ビジュアルスタイルは実演的で、HeyGenのインターフェースに焦点を当て、実用的で明るい音声ガイドを添えてください。HeyGenのテンプレートとシーン機能から事前に構築されたテンプレートとテキスト-to-ビデオエディターをどのように活用してビデオ制作を加速し、個別化されたトレーニング体験を向上させるかを強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使ったビデオ制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenはテキストスクリプトをリアルなAIアバターを使った魅力的なビデオに変換することでビデオ制作を簡素化します。私たちのプラットフォームは、複雑なビデオ制作を誰にでもアクセス可能にし、高品質なコンテンツを迅速に作成できるようにします。
HeyGenは個別化されたトレーニングのためにカスタムAIアバターを作成できますか？
もちろんです。HeyGenはデジタルツインを含むカスタムAIアバターの作成を可能にし、個別化されたトレーニングや企業トレーニングシナリオに最適です。この機能により、バーチャルプレゼンターがオーディエンスに本物のように響くことを保証します。
HeyGenはテキスト-to-ビデオ編集のためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはテキスト-to-ビデオ編集のために、先進的なボイスオーバー生成、自動字幕、複数言語オプションのサポートなどの強力な技術的機能を提供しています。これらのツールにより、ユーザーは非常に洗練されたアクセス可能なビデオコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenはインタラクティブなビデオでシナリオベースのトレーニングをどのように強化しますか？
HeyGenはAI生成の対話とリアルなアバターを使用してインタラクティブなビデオを構築することで、シナリオベースのトレーニングを大幅に強化します。これにより、従来のトレーニングを魅力的なシミュレーションに変え、動的で没入型の学習体験を創出します。