HRプロフェッショナル向けに、HeyGenのアバタートレーニングシナリオメーカーが新入社員のオンボーディングをどのように効率化するかを紹介する90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、多様なAIアバターが一般的な職場シナリオで交流する様子を描き、明確で励みになるナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、個別化されたトレーニングのための動的な対話を生成することの容易さを強調してください。

