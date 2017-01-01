ダイナミックな学習のためのアバタートレーニングシナリオジェネレーター

リアルなAIアバターを使用して、効果的な従業員スキル開発のための魅力的なシナリオベースのトレーニングを作成します。

マーケティング専門家や中小企業のオーナーをターゲットにした45秒の魅力的なビデオを作成し、AIアバター生成ツールがどのようにコンテンツ制作を革新できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、明るく自信に満ちたナレーションを使用してください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使って、シンプルなスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する手軽さを強調し、迅速なソーシャルメディアキャンペーンや製品発表に最適であることを示し、効率的なマーケティングアウトリーチを実現します。

サンプルプロンプト1
HR部門やトレーニングマネージャー向けに設計された60秒の情報ビデオを制作し、カスタムAIアバターが従業員トレーニングにどのように役立つかを説明します。明確で魅力的なビジュアル美学を採用し、親しみやすく励みになるナレーションを使用してください。HeyGenの「AIアバター」が一貫性のあるスケーラブルなトレーニング体験を提供し、組織が効果的にパーソナライズされた学習モジュールを展開できることを強調します。
サンプルプロンプト2
カスタマーサポートチームやコールセンタートレーナー向けに、革新的なアバタートレーニングシナリオジェネレーターを紹介する30秒の簡潔なビデオを開発します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで実用的なもので、クリアで直接的な音声スタイルを使用してください。HeyGenの「ボイスオーバー生成」がこれらのカスタマーサポートロールプレイングシナリオ内で独自のキャラクターボイスを作成し、リアリズムを高め、エージェントが多様なインタラクションに備える方法を紹介します。
サンプルプロンプト3
オンライン学習に興味を持つプロフェッショナルやL&Dスペシャリスト向けに、50秒のインスパイアリングなビデオをデザインし、リアルなアバターによるバーチャルトレーニングセッションをスポットライトします。現代的で洗練されたビジュアルスタイルを採用し、明確でモチベーショナルな声を伴わせてください。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能が多様で没入感のある学習環境を迅速に設定し、複雑なトピックをアクセスしやすく魅力的にする方法を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバタートレーニングシナリオジェネレーターの使い方

AIアバターを使用して、魅力的なシナリオベースのトレーニングビデオを簡単に作成します。従業員の学習体験を向上させ、影響力のあるコンテンツを提供します。

1
Step 1
トレーニングシナリオを作成
トレーニングスクリプトを作成または貼り付けて開始します。直感的なエディターがスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、特定のシナリオや対話をアウトライン化し、シナリオベースのトレーニングの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
トレーナーやキャラクターを表現するために、リアルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。ブランドやトレーニングのニーズに完全に一致するカスタムAIアバターを作成することもできます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアル、背景音楽、プロップをメディアライブラリ/ストックサポートから追加してシナリオを強化します。ロゴやカスタムカラーなどのブランディングコントロールを適用して、バーチャルトレーニングセッションの一貫した企業アイデンティティを維持します。
4
Step 4
ビデオを生成して洗練
シナリオが完成したら、AIアバタービデオを生成します。出力を確認し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加し、エクスポート前に従業員トレーニングが洗練され効果的であることを確認するために最終調整を行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トピックを簡素化し、医療教育を向上

.

複雑な医療のテーマを明確にし、AI生成コンテンツとシナリオシミュレーションを使用して医療教育を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenのAIアバターはどのようにビデオ制作を向上させますか？

HeyGenは、情報を自然に提示するリアルなAIアバターを作成し、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。これらのカスタムAIアバターは、さまざまなアプリケーションのために制作プロセスを簡素化します。

HeyGenはバーチャルトレーニングセッションのシナリオを生成できますか？

はい、HeyGenはシナリオベースのトレーニングやバーチャルトレーニングセッションの生成に最適で、AIアバターを使用して効果的な従業員トレーニングのためのダイナミックな教育コンテンツを作成できます。

HeyGenでAIアバターを作成する際のカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenでは、テキストからビデオへの編集、ボイスクローン、さまざまなブランディングコントロールを通じて、特定のニーズに合わせたカスタムAIアバターを作成できます。

トレーニング以外でHeyGenのAIアバタービデオジェネレーターはどこで利用できますか？

HeyGenのAIアバタービデオジェネレーターは多用途で、マーケティング、カスタマーサポート、さまざまなコミュニケーションニーズのためのデジタルツインの作成などに利用できます。また、グローバルなリーチのために複数の言語をサポートしています。