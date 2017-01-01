マーケティング専門家や中小企業のオーナーをターゲットにした45秒の魅力的なビデオを作成し、AIアバター生成ツールがどのようにコンテンツ制作を革新できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、明るく自信に満ちたナレーションを使用してください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使って、シンプルなスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する手軽さを強調し、迅速なソーシャルメディアキャンペーンや製品発表に最適であることを示し、効率的なマーケティングアウトリーチを実現します。

ビデオを生成