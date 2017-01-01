ダイナミックな学習のためのアバタートレーニングシナリオジェネレーター
リアルなAIアバターを使用して、効果的な従業員スキル開発のための魅力的なシナリオベースのトレーニングを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門やトレーニングマネージャー向けに設計された60秒の情報ビデオを制作し、カスタムAIアバターが従業員トレーニングにどのように役立つかを説明します。明確で魅力的なビジュアル美学を採用し、親しみやすく励みになるナレーションを使用してください。HeyGenの「AIアバター」が一貫性のあるスケーラブルなトレーニング体験を提供し、組織が効果的にパーソナライズされた学習モジュールを展開できることを強調します。
カスタマーサポートチームやコールセンタートレーナー向けに、革新的なアバタートレーニングシナリオジェネレーターを紹介する30秒の簡潔なビデオを開発します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで実用的なもので、クリアで直接的な音声スタイルを使用してください。HeyGenの「ボイスオーバー生成」がこれらのカスタマーサポートロールプレイングシナリオ内で独自のキャラクターボイスを作成し、リアリズムを高め、エージェントが多様なインタラクションに備える方法を紹介します。
オンライン学習に興味を持つプロフェッショナルやL&Dスペシャリスト向けに、50秒のインスパイアリングなビデオをデザインし、リアルなアバターによるバーチャルトレーニングセッションをスポットライトします。現代的で洗練されたビジュアルスタイルを採用し、明確でモチベーショナルな声を伴わせてください。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能が多様で没入感のある学習環境を迅速に設定し、複雑なトピックをアクセスしやすく魅力的にする方法を示します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIアバターはどのようにビデオ制作を向上させますか？
HeyGenは、情報を自然に提示するリアルなAIアバターを作成し、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。これらのカスタムAIアバターは、さまざまなアプリケーションのために制作プロセスを簡素化します。
HeyGenはバーチャルトレーニングセッションのシナリオを生成できますか？
はい、HeyGenはシナリオベースのトレーニングやバーチャルトレーニングセッションの生成に最適で、AIアバターを使用して効果的な従業員トレーニングのためのダイナミックな教育コンテンツを作成できます。
HeyGenでAIアバターを作成する際のカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenでは、テキストからビデオへの編集、ボイスクローン、さまざまなブランディングコントロールを通じて、特定のニーズに合わせたカスタムAIアバターを作成できます。
トレーニング以外でHeyGenのAIアバタービデオジェネレーターはどこで利用できますか？
HeyGenのAIアバタービデオジェネレーターは多用途で、マーケティング、カスタマーサポート、さまざまなコミュニケーションニーズのためのデジタルツインの作成などに利用できます。また、グローバルなリーチのために複数の言語をサポートしています。