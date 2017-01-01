アバタータウンホールメーカーを使って、バーチャル都市計画者やアバター作成ツールの新規ユーザーを対象に、簡単に使用できることを示す45秒の活気あるビデオを作成してください。ビデオには明るく魅力的なビジュアルとアップビートなナレーションを含め、HeyGenのスクリプトからのテキストを使用して、ユーザーが印象的なバーチャル「タウンホール」を迅速にデザインする方法をステップバイステップで案内し、フレンドリーなAIアバターを完備します。

