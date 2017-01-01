アバタータウンホールメーカー：あなたの壮大なデジタルワールドを構築
究極のデジタルタウンホールを簡単に作成し、AIアバターを活用して建築ガイドと壮大な体験を実現しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「HOUSE MAKER」バーチャル環境内での壮大な建築体験を紹介する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。ゲーマーやバーチャルワールド愛好者を対象に、没入型の建築体験を求めるこの作品は、シネマティックなビジュアルと没入感のあるサウンドトラックを活用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを通じて、真にユニークな構造を作り上げる広大な可能性を強調します。
中級ユーザー向けに、アバタータウンホールメーカー内の高度な建築技術に焦点を当てた60秒の技術ガイドを開発してください。ビデオにはクリーンでチュートリアルスタイルのビジュアルと、HeyGenのボイスオーバー生成機能による明確で簡潔なナレーションを含め、精密な字幕/キャプションで複雑な建築メカニズムとデザイン原則を説明します。
コンテンツクリエイター向けに、アバタータウンホールメーカーからのユニークな「建築」作品を共有し、より多くの視聴を得るよう促す40秒のインスパイアリングなビデオを作成してください。ビデオにはソーシャルメディアに最適化されたビジュアルとトレンドの背景音楽を含め、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能がどのように様々なプラットフォーム向けにコンテンツを調整できるかを示し、異なるバーチャル構造を紹介する多様なAIアバターをフィーチャーする可能性があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはアバタータウンホールメーカーのビデオ作成を支援できますか？
HeyGenはリアルなAIアバターを活用して、高品質な「タウンホール」スタイルのビデオを簡単に制作することを可能にします。複雑なビデオ編集の経験がなくても、包括的な「ガイド」を迅速に生成できます。
HeyGenはどのような「建築ガイド」ビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、テキストスクリプトを魅力的な「建築ガイド」ビデオに変換し、複雑な概念を説明するのに最適です。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキストからビデオへの技術がAIアバターとボイスオーバーで「ガイド」を実現します。
HeyGenはビデオ作成体験を向上させるツールを提供していますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、メディアライブラリを含む強力なツールセットを提供し、ビデオ制作を向上させます。これにより、すべてのユーザーに壮大でプロフェッショナルな「ビデオ」作成「体験」を保証します。
HeyGenは私のチャンネルの「視聴回数」と「登録者数」を増やすのにどのように役立ちますか？
HeyGenのAIプラットフォームを使用して魅力的で一貫した「ビデオ」コンテンツを作成することで、より多くの「視聴回数」を引き付け、「登録者数」を増やすことができます。HeyGenはプロフェッショナルなビデオを簡単に制作し、チャンネル全体のエンゲージメントを向上させます。