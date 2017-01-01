AI説明動画メーカー: 魅力的な動画を素早く作成

リアルなAIアバターを活用して、魅力的でスタジオ品質の説明動画を簡単に作成。

ソフトウェア開発者やIT専門家を対象にした60秒の説明動画を作成し、HeyGenのAI説明動画メーカーがどのように複雑な技術的説明を簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、鮮明なグラフィックスと自信に満ちた明瞭なAIナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使用して、さまざまな用途にリアルなAIアバターを作成する方法を示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
人事部門や企業トレーナー向けに、HeyGenのアバター説明メーカーを使用して会社の方針を紹介する90秒のオンボーディング動画を作成します。動画はプロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、新入社員にカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して重要な情報を案内し、トレーニングやオンボーディング資料で一貫したブランドメッセージを確保するためにHeyGenの強力なボイスオーバー生成を強調します。
サンプルプロンプト2
グローバルマーケティングチームやコンテンツクリエイター向けに、マルチ言語コンテンツがどれほど迅速に生成できるかを紹介する45秒のプロモーション動画を制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、異なるAIボイスが言語オプションを示し、自動字幕/キャプションでさらに強化されます。HeyGenのテキストから動画への作成の効率性と、多様なプラットフォーム要件に対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやフリーランスのビデオプロデューサー向けに、ゼロから魅力的なコンテンツを作成する方法を示す2分間の包括的な説明動画を想像します。この動画はクリエイティブでイラスト的なビジュアルスタイルを特徴とし、熱意あるAIボイスを組み合わせ、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してリッチなビジュアルとカスタマイズ可能なAIアバターを使用してメッセージをパーソナライズし、どんな説明動画プロジェクトでもコンテンツ作成プロセスをアクセスしやすく強力にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターテレヘルス説明メーカーの使い方

AIアバターを使用してプロフェッショナルなテレヘルス説明動画を簡単に作成。複雑な医療情報を明確で魅力的なビジュアルコンテンツに変換する簡単なステップ。

1
Step 1
スクリプトを作成
テレヘルス説明スクリプトを作成または貼り付けて開始します。私たちのプラットフォームは、先進的なテキストから動画への技術を使用して、テキストを魅力的な動画コンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
テレヘルスメッセージを表現するための多様なAIアバターライブラリから選択します。ブランドのスタイルとトーンに完璧にマッチするように外観をカスタマイズします。
3
Step 3
音声とビジュアルで強化
AIボイスジェネレーターで自然な音声を生成し、包括的なブランディングコントロールを使用してブランドのロゴと色を統合します。
4
Step 4
説明動画をエクスポートして共有
希望のアスペクト比を適用し、高品質でエクスポートして、すべてのプラットフォームで配信する準備を整えたテレヘルス説明動画を完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

テレヘルス学習をグローバルに拡大

AI説明動画を使用してスケーラブルなオンラインコースや教育コンテンツを開発し、世界中の患者や医療従事者に情報を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI説明動画の作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI動画生成機能を活用することで、魅力的な説明動画の作成プロセスを大幅に簡素化します。ユーザーはスクリプトを多様なAIアバターを使用してプロフェッショナルな動画に簡単に変換でき、コンテンツ作成のワークフロー全体を効率化します。

HeyGenで説明動画に使用できるAIアバターの種類は何ですか？

HeyGenはリアルでアニメーションされたAIアバターの幅広い選択肢を提供し、ブランドの独自のアイデンティティに合わせたカスタムアバターを作成するオプションもあります。この強力なAIアバタークリエーターを使用して、説明動画を最大限に引き付けることができます。

HeyGenは自然なAIボイスオーバーでマルチ言語の説明動画を生成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIボイスジェネレーターとテキスト読み上げソフトウェアを組み込んで、自然な音声のマルチ言語説明動画を生成することに優れています。さらに、字幕を簡単に追加して、メッセージをグローバルなオーディエンスに届けることができます。

HeyGenはコンテンツ作成プロセスを強化するためにどのような動画編集ツールを提供していますか？

HeyGenは、画面録画や生の映像をアップロードし、動画を簡単にトリミング、カット、リサイズするオプションを含む強力な動画編集ツールでコンテンツ作成を強化します。私たちのプラットフォームは、アスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートし、包括的なメディアライブラリ/ストックサポートも提供しています。