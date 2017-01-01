アバターテレヘルス説明生成ツール：魅力的な動画を作成

プロフェッショナルな説明動画を活用して、強力なAIアバターで患者を効果的に引き付け、医療コミュニケーションを変革します。

AIアバター生成ツールを活用し、医療提供者を対象にした30秒の説明動画を作成してください。テレヘルスの患者教育コンテンツ作成を簡素化する方法を示し、視覚スタイルはクリーンでプロフェッショナルに、声は親しみやすく安心感のあるナレーションで、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能を使って、魅力的な医療説明動画を迅速に制作する様子を紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テレヘルスプラットフォームのマーケティングマネージャー向けに45秒の動画を開発し、アバターを用いたテレヘルス説明生成ツールの力でエンゲージメントを高め、新しいサービスを伝える方法を強調します。エネルギッシュでモダンな視覚スタイルとアップビートな背景音楽を使用し、カスタマイズ可能なアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを強調して、幅広い視聴者に響くダイナミックな医療動画制作資産を作成します。
サンプルプロンプト2
医療トレーナー向けに60秒の指導動画を制作し、デジタルヒューマンAIアバターを活用して複雑な医療手順の効果的なトレーニングモジュールを作成する方法を示します。視覚と音声スタイルは非常に情報豊かで権威あるもので、明確さを高めるために画面上の字幕/キャプションを組み込み、HeyGenのAIアバターを使用して一貫性のある正確なコンテンツを提供し、説明動画をよりアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト3
国際的な医療機関を対象にした30秒のプロモーション動画をデザインし、アバター主導の説明動画を通じてテレヘルスサービスのグローバルなリーチを紹介します。多様なAIアバターと暖かい色調のパレットを使用した包括的な視覚スタイルを採用し、HeyGenの音声生成を利用して多言語サポートを提供し、患者教育が世界中の隅々に効果的に届くようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アバターテレヘルス説明生成ツールの使い方

AIアバターと高度な動画制作ツールを使用して、魅力的な医療説明動画と患者教育コンテンツを迅速に作成します。

1
Step 1
説明スクリプトを作成
医療説明動画のスクリプトを作成または貼り付けてください。当プラットフォームはプロンプトネイティブ動画作成をサポートしており、効果的な患者教育のために効率的にコンテンツを生成できます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択するか、カスタムアバターを作成してブランドや医療専門家を表現し、テレヘルスコンテンツに親しみやすく関連性のあるプレゼンターを確保します。
3
Step 3
音声生成と調整
スクリプトに対して自然な音声を自動生成します。字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させ、すべての患者に医療情報が明確に理解されるようにします。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
テレヘルス説明動画を完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。高品質なコンテンツをプラットフォーム全体で配信し、デジタル医療動画制作の取り組みを強化します。

使用例

使用例

医療スタッフのトレーニングを最適化

ダイナミックなAIパワード説明動画を活用して、医療およびテレヘルススタッフのトレーニングプログラムでのエンゲージメントと保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして患者教育のための医療動画制作を強化できますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、魅力的な医療説明動画を生成します。これにより、患者教育とトレーニングのための医療動画制作が効率化されます。

HeyGenのカスタマイズ可能なアバターはテレヘルス相談でどのような役割を果たしますか？

HeyGenのカスタマイズ可能なアバターは、テレヘルス相談や情報動画の魅力的なAIプレゼンターとして機能します。これらのデジタルヒューマン代表者は、医療機関の一貫したプロフェッショナルなブランドコミュニケーションを確保します。

HeyGenは説明動画の作成プロセスを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenはプロンプトネイティブ動画作成を活用して、動画作成プロセス全体を簡素化します。AIアバターとダイナミックな音声生成を使用して、スクリプトを迅速に高品質な説明動画に変換できます。

HeyGenは動画コンテンツの一貫したブランディングと多言語サポートをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、すべての動画でビジュアルアイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。さらに、当プラットフォームは多言語サポートと自動字幕/キャプションを提供し、より広範なグローバルオーディエンスに効果的にリーチします。