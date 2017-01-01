内部チームリーダーやプロジェクトマネージャー向けに設計された1分間のビデオを想像してください。アバターチームアップデートメーカーがどのように内部コミュニケーションを効率化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、直接的で明確な音声プレゼンテーションを行い、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ブランドの一貫性と効率を維持しながらパーソナライズされたアップデートを迅速に生成する方法を示します。

