アバターチームアップデートメーカー：内部コミュニケーションの効率化
HeyGenのAIアバターを活用して、ダイナミックで魅力的なビデオで内部コミュニケーションを変革しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門やトレーニングマネージャーを対象とした2分間の指導ビデオを考えてみてください。eラーニングとトレーニングのためのAIビデオ作成の力を示します。ビジュアルの美学は現代的で魅力的かつ情報豊かであり、親しみやすくも権威あるナレーションで補完されます。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、および自動生成された字幕/キャプションを使用して、高品質でアクセス可能なトレーニングコンテンツを簡単に作成する方法を強調します。
シニアマネジメントや企業コミュニケーター向けの90秒間のプロモーション作品を開発してください。アバターリーダーシップアップデートメーカーに焦点を当てます。ビデオは権威ある洗練されたビジュアルスタイルを採用し、簡潔で自信に満ちた温かい声で提供されます。HeyGenのボイスオーバー生成機能とメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせて、リーダーが効果的で視覚的に豊かなリーダーシップアップデートを効率的に作成し、内部コミュニケーションを強化する方法を示します。
マーケティングチームやカスタマーサクセス部門を対象とした45秒間のチュートリアルビデオを作成し、HeyGenを活用してダイナミックな顧客コミュニケーションを行う方法を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、明確で簡潔にし、明るい声を特徴とします。このビデオは、スクリプトからのテキストビデオを使用した迅速なコンテンツ作成の効率性と、さまざまなデジタルプラットフォームでメッセージをシームレスに適応させるアスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性を紹介します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオを作成するのですか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なAIビデオに簡単に変換する力をユーザーに提供します。高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、コンテンツを入力するだけで、HeyGenのAIがあなたのメッセージを伝えるリアルなAIアバターを備えたビデオを生成します。この効率的なプロセスにより、プロフェッショナルなビデオ制作が誰にでもアクセス可能になります。
HeyGenユーザーはAIアバタービデオにブランドアイデンティティを適用できますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバタービデオの完全なカスタマイズを可能にする強力なブランディングコントロールを提供します。会社のロゴ、特定のブランドカラー、ユニークなフォントを統合して、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。この広範なカスタマイズ機能により、すべてのコミュニケーションで一貫したプロフェッショナルなメッセージングが保証されます。
HeyGenのAIアバターはどのようなコミュニケーションを強化できますか？
HeyGenのAIアバターは、さまざまなコミュニケーションニーズを大幅に強化するために設計された多用途なツールです。魅力的なリーダーシップアップデートの作成、内部コミュニケーションの効率化、魅力的なeラーニングとトレーニングコンテンツの開発、影響力のある顧客コミュニケーションの作成に最適です。この広範な適用性により、HeyGenは多様な組織メッセージングのための強力なソリューションとなります。
HeyGenは多様なオーディエンス向けに自動字幕/キャプションとボイスオーバー生成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはグローバルなアクセシビリティのための高度な機能を組み込んでおり、自動字幕/キャプションと複数言語での洗練されたボイスオーバー生成を含んでいます。これにより、AIアバタービデオがより広範で多様なオーディエンスに効果的に届き、共鳴することが保証されます。HeyGenの技術は、コンテンツを包括的で広く理解されるものにするプロセスを簡素化します。