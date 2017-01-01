社内チームを対象にした45秒の魅力的なビデオを作成し、AIアバターを使用してどのように簡単に一貫したチームアップデートを生成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、カスタマイズ可能なプロフェッショナルAIアバターが主要な部門ニュースを伝え、明確で自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使って、シンプルなスクリプトを洗練されたビデオに変える効率性を強調します。

ビデオを生成