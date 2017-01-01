アバターチームアップデートジェネレーター：チームのための簡単なビデオ作成
カスタマイズ可能なAIアバターを使用して、観客を魅了するプロフェッショナルなチームアップデートを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家や営業チーム向けに30秒の魅力的なビデオを開発し、AIアバターを使用してどのようにパーソナライズされたコミュニケーションが実現できるかを示します。ビジュアル的には現代的でダイナミックにし、カスタムアバターの作成とさまざまなマーケティングチャネルでの使用を強調し、親しみやすく説得力のあるナレーションを添えます。HeyGenのナレーション生成とメディアライブラリ/ストックサポートを使ってメッセージを強化する簡単さを示します。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象にした60秒の活気あるビデオを制作し、AIビデオプラットフォームを使用して迅速にブランド化されたコミュニケーションを作成する簡単さを強調します。ビジュアルデザインは明るくユーザーフレンドリーにし、さまざまなHeyGenテンプレートとシーンで異なるAIアバターが関与する様子を示し、活気に満ちた熱意あるナレーションを添えます。HeyGenの字幕/キャプションを使ってアクセシビリティを追加する簡単さを示します。
HR部門やトレーニングマネージャー向けに40秒の情報豊かなビデオを作成し、HeyGenをAIアバター生成ツールとして使用したエンドツーエンドのビデオ生成の効率性を詳述します。権威ある落ち着いたナレーションを添え、情報豊かなビジュアルスタイルでAIアバターの企業トレーニングにおける多様な使用例を示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートによる多用途な展開を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなコンテンツのためのAIアバター生成を簡素化しますか？
HeyGenのAIアバター生成ツールは、ユーザーが高品質でプロフェッショナルなAIアバターを簡単に作成できるようにします。これにより、マーケティングから企業のアップデートまで、さまざまな用途において魅力的なビデオコンテンツを制作するプロセスが簡素化され、HeyGenはAIビデオプラットフォームのリーダーとして位置づけられます。
HeyGenはテキストスクリプトを魅力的なビデオアップデートに変換できますか？
もちろんです！HeyGenは高度なテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを話すAIアバターを特徴とするダイナミックなビデオに変換します。これはリーダーシップのアップデートやチームコミュニケーションに最適で、エンドツーエンドのビデオ生成を効率的に行い、プロフェッショナルなコンテンツ制作を手軽にします。
HeyGenのAIビデオにはどのようなブランディングとカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをAIビデオに直接統合することができます。豊富なテンプレートとシーン、カスタムアバター作成を活用して、コンテンツが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを簡単に維持できるようにします。
HeyGenはナレーションや字幕などの機能を備えた包括的なビデオ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはエンドツーエンドのAIビデオプラットフォームであり、強力なナレーション生成と自動字幕/キャプションを含んでおり、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。これにより、ビデオコンテンツがプロフェッショナルで、より広いオーディエンスに効果的に届くようになり、コンテンツクリエイターにとって強力なツールとなります。