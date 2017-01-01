アバターチームコミュニケーションメーカー: 内部コミュニケーションを革新
高度なAIアバターを使用して、トレーニング、オンボーディング、営業支援のためのプロフェッショナルな動画を作成し、チームコミュニケーションを合理化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーや営業チーム向けに、営業支援のためのプロフェッショナルな動画を作成する方法を紹介する60秒のダイナミックな動画を制作します。現代的でテンポの速いビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を活用します。この動画は、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して、インパクトのあるマーケティングコンテンツを迅速に組み立てる方法を示します。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象にした30秒の活気ある説明動画を作成し、動画コンテンツ作成の簡単さを強調します。クリエイティブでフレンドリーなビジュアル美学を採用し、明確で簡潔なナレーターを使用します。この動画は、HeyGenのボイスオーバー生成がどのようにスクリプトを迅速に生き生きとさせ、プロフェッショナルなナレーションを誰にでもアクセス可能にするかを強調します。
グローバルチームや多国籍企業向けに、さまざまなオーディエンスに対するチームコミュニケーションの合理化に焦点を当てた75秒の革新的な動画を開発します。ビジュアルスタイルは洗練されていて先進的で、プロフェッショナルな音声と画面上のテキストを特徴とします。この動画は、HeyGenの字幕/キャプション機能がすべての視聴者に対する明確な理解とアクセシビリティをサポートし、どのチームにとってもコミュニケーションを向上させる方法を効果的に示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスタジオ品質の動画作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的なスタジオ品質の動画を簡単に作成できるようにします。その直感的なプラットフォームは、カスタマイズ可能なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を備えており、さまざまなクリエイティブプロジェクトに理想的です。
AIアバターを動画コンテンツにカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なAIアバター生成機能を提供しており、広範なカスタマイズが可能です。AIアバターの外見や声をパーソナライズして、ブランドやメッセージに完璧にマッチさせ、動画コンテンツ作成を強化します。
HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能とは何ですか？
HeyGenの高度なテキスト-to-ビデオ技術は、スクリプトをリアルなAIアバターを特徴とするダイナミックな動画に変換します。これにより、動画作成プロセスが合理化され、あらゆるニーズに対してプロフェッショナルな動画を迅速に制作できます。
HeyGenはチームのための協力的な動画コンテンツ作成を支援しますか？
HeyGenは、協力的な動画作成を可能にする効果的なアバターチームコミュニケーションメーカーとして設計されています。チームは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、魅力的な社内コミュニケーション、従業員トレーニング資料、マーケティング動画を効率的に制作できます。