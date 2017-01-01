アバターチームコミュニケーションジェネレーターで社内コミュニケーションを強化
HeyGenのAIアバターを使用して、ダイナミックな社内コミュニケーションと影響力のある社員研修資料を生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員を対象とした60秒のプロフェッショナルな社員研修ビデオを開発し、トーキングアバターを利用して会社の方針を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かであり、画面上のテキストオーバーレイがあり、音声はHeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された明確で権威あるが親しみやすい声を特徴とします。この方法が社員研修プロセスを効率化し、複雑な情報を理解しやすく魅力的にする方法を示します。
チームリーダーと小規模ビジネスオーナー向けの30秒のエネルギッシュな発表ビデオを制作し、迅速な更新のためのスケーラブルなビデオ作成を強調します。ビジュアルの美学はダイナミックでインスパイアリングであり、急速なシーンチェンジと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを特徴とし、簡潔で熱意ある声がスクリプトを読み上げます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、緊急のコミュニケーションのためにテキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、制作の遅延を排除する方法を示します。
クリエイティブディレクターとブランドマネージャー向けの50秒の洗練されたプロモーションビデオを構想し、HeyGenのAIアバターが一貫したブランドメッセージングにどのように役立つかを示します。ビジュアルスタイルは高品質でブランド中心であり、さまざまなブランド環境でのリアルなアバターのカスタマイズオプションを紹介し、洗練された自信に満ちた声が付随します。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートがどのように統合され、すべてのコミュニケーションがブランドガイドラインに完全に一致することを保証し、アバターチームコミュニケーションジェネレーターが重要な資産となる方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenでブランド用のカスタムAIアバターを作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、ユーザーがブランドのアイデンティティとコミュニケーションニーズに完全に一致するユニークでリアルなアバターをデザインすることを可能にします。これにより、真に個別化され、魅力的なビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenがスケーラブルなビデオ作成にとって使いやすいプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、直感的なインターフェースと強力なAIアバター生成機能を備えており、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換するプロセスを簡素化します。事前に構築されたテンプレートと合理化されたワークフローにより、さまざまな用途に対して効率的でスケーラブルなビデオ制作を保証します。
HeyGenは音声クローンや顔のアニメーションのような高度なカスタマイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力な音声クローン機能と洗練された顔のアニメーションを提供しており、真にダイナミックで表現力豊かなトーキングアバターを作成できます。これらの機能により、AIアバターが自然な感情と信憑性を持ってメッセージを伝えることができます。
HeyGenのAIアバターはどのようにバーチャルコミュニケーションを向上させますか？
HeyGenのAIアバターは、一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供することで、バーチャルコミュニケーションを大幅に向上させます。これにより、社内コミュニケーションと社員研修がより魅力的で記憶に残る体験に変わります。