小規模ビジネスオーナーがどのようにして簡単に魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成できるかを紹介する45秒のビデオを想像してください。ターゲットオーディエンスは、オンラインプレゼンスを強化したいと考えている小規模ビジネスオーナーです。視覚的には明るくモダンで、AIアバターが製品のハイライトを紹介するクイックカットが特徴で、明るく親しみやすい声のナレーションが付いています。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作する力を示します。

ビデオを生成