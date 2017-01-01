アバターサポートトレーニングメーカー: 魅力的なAIビデオを作成
カスタムAIアバターで社員トレーニングとコミュニケーションを変革し、学習を魅力的で非常に効果的にします。
最先端のコンテンツ作成ツールを探求するマーケティングプロフェッショナルを対象とした60秒のビデオを開発してください。このダイナミックで視覚的に豊かなビデオは、洗練されたトランジションと自信に満ちた説得力のある声で、AIアバター生成器が多様なマーケティングキャンペーンのためにカスタムAIアバターをどれほど簡単に作成できるかを強調します。HeyGenのテンプレートとシーンの多様なブランド美学に対する汎用性を視覚的に強調する必要があります。
eラーニングコンテンツクリエイターや教育者向けに、効果的なトレーニングビデオを迅速に構築する方法を示す30秒のビデオを作成してください。視覚スタイルはクリーンで教育的であり、画面上のテキストが重要なポイントを強調し、落ち着いた明瞭な声のナレーションがサポートします。コアメッセージは、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確なAI生成の対話を作成することに焦点を当てます。
社員トレーニングとコミュニケーションのための革新的な方法を求める人事部門向けに90秒のビデオを制作してください。ビデオはプロフェッショナルで企業的でありながら親しみやすい視覚スタイルを採用し、明確なグラフィックスと安心感のある明瞭な声を特徴とし、HeyGenが社内コミュニケーションのためのインタラクティブなビデオをどのように作成できるかを強調します。特に、すべての社員がアクセスできるように字幕/キャプションの自動生成を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的な「トレーニングビデオ」に簡単に変換することを可能にします。高度な「AIアバター」を活用し、テキスト-to-ビデオ生成からボイスオーバーまで、プロフェッショナルなビデオ制作を誰でも利用できるようにします。
HeyGenはユニークなブランド表現のためにカスタムAIアバターを生成できますか？
はい、HeyGenはブランドのアイデンティティに完全に一致する「カスタムAIアバター」の作成をサポートしています。この機能により、企業は独自のデジタルプレゼンスを開発し、すべてのビデオコンテンツで一貫したパーソナライズされたコミュニケーションを確保できます。
HeyGenはAI生成の対話と音声クローンにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenはユーザーに「AI生成の対話」と「音声クローン」のための強力なツールを提供し、パーソナライズされたタッチを加えます。テキストから直接自然な音声のボイスオーバーを簡単に作成し、ビデオのリアリズムとインパクトを高めます。
HeyGenはスキルトレーニングのための多様なeラーニングコンテンツの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは「スキルトレーニング」や「社員トレーニングとコミュニケーション」を含む多様な「eラーニング」コンテンツの作成に最適なツールです。テンプレートライブラリとブランディングコントロールにより、高品質で魅力的な教育ビデオの制作に理想的です。