アバターサポートトレーニングジェネレーターでトレーニングを革新

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、AIアバターでトレーニングビデオの作成を効率化し、顧客サポートを強化します。

顧客サポートの要求に圧倒されている中小企業のオーナーをターゲットにした、45秒の魅力的なマーケティングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、明るくフレンドリーな音声トーンを組み合わせます。HeyGenのリアルなAIアバターがどのように顧客サポートのやり取りを革新できるかを紹介し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで簡単に生成できることを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の人事およびL&Dマネージャー向けに、AIアバター生成ツールの内部トレーニングにおける効率性を強調した60秒の指導ビデオを開発してください。ビデオは魅力的で明確なビジュアルスタイルを採用し、権威ある落ち着いた声のナレーションを生成します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、さまざまなトレーニングモジュールの迅速なコンテンツ作成を実演します。
サンプルプロンプト2
革新的なコンテンツを求めるマーケティング専門家を対象にした、30秒のダイナミックな製品紹介を制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは鮮やかで豊かにし、エネルギッシュで説得力のある音声スタイルを補完します。HeyGenのメディアライブラリがサポートする広範なアバターカスタマイズオプションが、マーケティングキャンペーンをどのように向上させるかを示します。
サンプルプロンプト3
グローバル企業および国際コミュニケーションチーム向けに、複数言語でのコンテンツ作成の容易さを強調した、50秒のプロフェッショナルな情報ビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはグローバルで多様性に富み、明確で多言語の音声配信を行います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と自動字幕/キャプションを組み合わせて、国境を越えたコミュニケーションを効率化する方法を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターサポートトレーニングジェネレーターの仕組み

AIアバターを使用して魅力的でパーソナライズされたトレーニングビデオを簡単に作成します。スクリプトを数分でダイナミックなサポートコンテンツに変換します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なライブラリからリアルなAIアバターを選ぶか、ブランドを代表するカスタマイズされたアバターを選択します。これにより、HeyGenのAIアバターを使用して、顧客サポートやトレーニングビデオに一貫したフレンドリーな顔を提供します。
2
Step 2
トレーニングスクリプトを貼り付け
トレーニングコンテンツや顧客サポートの応答をプラットフォームに直接入力します。HeyGenのAIテキスト-to-スピーチ機能が、選択したアバターに自然な音声を自動生成します。
3
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを適用
ブランド要素、バックグラウンドミュージック、豊富なメディアライブラリからの関連メディアでビデオを向上させます。テンプレートとシーンオプションを活用して、視覚的に魅力的で効果的なトレーニングモジュールを作成します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
高品質のAIアバター主導のトレーニングビデオを完成させます。さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートし、顧客サポートや従業員のオンボーディングにすぐに使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を明確化

AIアバターを使用して、複雑な製品やサービス情報を簡素化し、顧客とサポートチームの理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてリアルなAIアバターをコンテンツに作成するのを助けますか？

HeyGenは、シンプルなスクリプトからリアルなAIアバターを生成することで、マーケティングやトレーニングを含むさまざまなニーズに対応したビデオ作成プロセスを可能にします。高度なAIアバター生成ツールにより、高品質で魅力的なビジュアルを保証します。

HeyGenは効果的なトレーニングビデオや顧客サポートコンテンツの開発に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは理想的なアバターサポートトレーニングジェネレーターです。カスタマイズ可能なAIアバターと使いやすいテンプレートを使用して、魅力的なトレーニングビデオや顧客サポート資料を作成し、コンテンツ作成の取り組みを強化します。

HeyGenのAIを使ってテキストをビデオに変換するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenを使用すると、洗練されたAIテキスト-to-スピーチ技術とリアルなAIアバターを使用して、書かれたスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できます。これにより、コンテンツ作成が効率化され、魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenはAIアバターとビデオブランディングのカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenはロゴの統合、カスタムカラー、さまざまなテンプレートを含む広範なアバターカスタマイズとブランディングコントロールを提供しています。これにより、AI生成ビデオがブランドのアイデンティティとメッセージに完全に一致することを保証します。