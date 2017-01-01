教育者やトレーナーを対象にした90秒の指導ビデオを作成し、AIアバターが一貫性と信頼性のある代替教師ビデオメーカーとして、魅力的な授業を提供する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、教室の設定で多様なAIアバターをフィーチャーし、HeyGenのAIアバターを使用してこれらのビデオを作成する効率性を強調する明確で自信に満ちたナレーションを添えます。

ビデオを生成