代替教師ビデオメーカー: 魅力的なAIレッスンを作成
教育者がAIアバターを使用して、学生にとって魅力的な体験を提供する動的なビデオレッスンを簡単に作成できるようにします。
学生向けに60秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、AIアバター生成器によって生成された魅力的なビデオレッスンを通じて複雑なトピックを学ぶことの容易さを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちたエネルギッシュなもので、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、教育コンテンツを迅速に魅力的なアニメーションプレゼンテーションに変換し、熱意あるボイスオーバーを添えます。
学校管理者や教育機関を対象にした2分間の情報ビデオを開発し、AIビデオエージェントが代替教師の準備を革命的に変え、費用対効果の高いソリューションを提供する方法を説明します。美学は現代的で権威あるもので、HeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成された落ち着いた明瞭なナレーションを使用し、予期しない欠席に対する効率的なプロセスと一貫したコミュニケーションを示します。
コンテンツクリエイター向けに45秒のクリエイティブショーケースビデオをデザインし、カスタマイズ可能なテンプレートとデジタルヒューマンアバターを利用した多様な教育コンテンツ生成の可能性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはイラスト的でアップビートなもので、HeyGenのテンプレート＆シーン機能を使用して、さまざまな学習モジュールや科目に対してスタジオ品質のビデオを迅速に制作する多様性を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして人間のようなAIアバターをビデオレッスン用に作成しますか？
HeyGenは高度なAIアバター生成技術を利用して、テキストを動的で人間のようなデジタルヒューマンに変換し、ビデオレッスンを作成します。これにより、完璧なリップシンクで魅力的なレッスンを作成でき、カスタムアバターオプションやセルフィーアバターもサポートします。
HeyGenはさまざまな用途に対してテキストからのビデオ生成を簡素化できますか？
はい、HeyGenの直感的なテキスト-to-ビデオエディターはビデオ生成を効率化し、ユーザーがシンプルなスクリプトからスタジオ品質のビデオを作成できるようにします。事前に構築されたテンプレートやプロンプトネイティブなビデオ作成を提供し、マーケティング、トレーニング、教育コンテンツに効率的です。
HeyGenはコンテンツクリエイターにどのような高度な技術機能を提供しますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズ、包括的なブランディングコントロール、140以上の言語サポートなどの高度な技術機能を提供します。このプラットフォームはコンテンツモデレーションを保証し、安全な運用のためにSOC 2およびGDPRに準拠しています。
HeyGenは教育者やトレーナーが魅力的なビデオコンテンツを制作するのをサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは強力なトーキングヘッドビデオメーカーとして機能し、教育者が魅力的なレッスンを制作するのを可能にし、効果的な代替教師ビデオを含みます。AIビデオエージェントを展開して個別指導を行う能力を提供し、学生の学習意欲を高めることができます。