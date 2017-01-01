アバター代替教師ジェネレーター: 魅力的なAI授業を作成
高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、教育者が魅力的な授業を作成し、代替プランを簡素化することを支援します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しい教師は、45秒の説明ビデオで効果的な「代替プラン」資料を迅速に生成できます。このビデオは教育者を対象としており、現代的で安心感のあるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンを使用して「ビデオ指示」を迅速に作成する方法を示し、急な欠席をストレスフリーにします。
「生徒の関心」を高めるために、動的で視覚的に刺激的な30秒のクリップを作成し、複雑なトピックを「説明ビデオクリップ」で解説します。このプロンプトは、生徒の注意を引きたい教師を対象としています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとオプションの字幕/キャプションが、すべての生徒の学習とアクセスをどのように向上させるかを強調します。
教育者やコンテンツクリエーター向けに、90秒のビデオをデザインし、「スタジオ品質のビデオ」を比類のないカスタマイズで実現する方法を紹介します。多用途で情報豊富なビジュアルを特徴とし、HeyGenのカスタマイズ可能なアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートの柔軟性が、さまざまな教育コンテンツの作成を可能にする力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして教育者が魅力的なビデオ授業を作成するのを助けますか？
HeyGenは、教育者が魅力的なビデオ授業を迅速かつ効率的に作成するのを支援します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、教師は生徒の関心を引く動的なビデオ指示や説明ビデオクリップを開発できます。
HeyGenのAIアバターがリアルでカスタマイズ可能な理由は何ですか？
HeyGenは、高度なAIアバタージェネレーターを提供し、非常にリアルでカスタマイズ可能なアバターを作成できます。ユーザーは、表現豊かな声とユニークな外見から選択でき、AIビデオエージェントがコンテンツのニーズとブランドに完璧に一致するようにします。
HeyGenはAIアバター代替教師ジェネレーターとして代替プランに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは革新的なAIアバター代替教師ジェネレーターとして機能し、教育者が詳細なビデオ授業や代替プランの指示を作成できるようにします。これにより、教師が不在でも継続性が確保され、生徒の関心が維持され、一貫した学習体験が提供されます。
HeyGenのテキストからスタジオ品質のビデオを作成するアプローチは何ですか？
HeyGenはクリエイティブプロセスを簡素化し、テキストをスタジオ品質のビデオに簡単に変換します。テキスト-to-ビデオエディターと高度なナレーション生成、カスタマイズ可能なテンプレートを組み合わせることで、ユーザーはプロフェッショナルなビデオコンテンツを効率的に作成し、メッセージにプロフェッショナルなタッチを加えます。