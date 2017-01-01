テクノロジーに精通したアーリーアダプター向けに、ソーシャルメディアでの製品ローンチを目的とした30秒の活気ある動画を作成してください。現実的なAIスポークスパーソンを使用し、モダンでクリーンなビジュアルスタイルと自信に満ちたエネルギッシュなナレーションで革新的な新機能を迅速に紹介します。メディアライブラリから動的なテンプレートとシーンを取り入れ、注目を集める魅力的な動画を生成し、魅力的な動画を作成する力を活用してください。

ビデオを生成