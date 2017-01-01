アバタースポークスパーソンビデオメーカー: AI駆動のコンテンツ
HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、あなたのテキストを魅力的なビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑なクラフト愛好家のオンラインコミュニティ向けに、特定の技術を指導する45秒のインストラクションビデオを想像してください。このビデオは、コミュニティの美学を反映したカスタムアバターを特徴とし、落ち着いた明瞭な声で情報を提供します。ビジュアルスタイルは穏やかで詳細にし、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、AIアバター生成器を通じて正確で理解しやすいものにします。
一般的なソーシャルメディアの視聴者を対象にした15秒の簡潔なモチベーションクリップを開発し、個人の成長のための日々のヒントを提供します。このAIビデオメーカーの制作は、プラットフォームによって生成された温かく励ましの声を持つフレンドリーなAIアバターを使用し、クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルに設定します。目標は、メッセージを明確かつ簡潔に伝え、即座にポジティブな影響を与えることです。
国際的な見込み顧客向けに、成功事例を紹介するプロフェッショナルな60秒のテスティモニアルビデオを作成します。このビデオは、AIスポークスパーソンビデオメーカーを使用して、権威ある信頼できる声でケーススタディを提示し、洗練されたビジュアルスタイルを伴います。自動字幕/キャプションを含め、アクセシビリティを確保し、多言語コンテンツ作成の多様なニーズに対応するために、AIスポークスパーソンビデオメーカーを活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使ってどのように魅力的なビデオを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、テキストを動的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターをフィーチャーすることで、ユーザーが魅力的なビデオを作成できるようにします。シンプルなスクリプトからプラットフォームの高度なAIビデオ生成機能を活用して、プロフェッショナル品質のビデオを簡単に生成できます。
HeyGenで自分のカスタムAIスポークスパーソンを作成できますか？
もちろんです。HeyGenでは、独自のカスタムAIスポークスパーソンをデザインすることができ、クリエイティブなコントロールを強化します。AIアバタークリエイターを利用して、外見や声をカスタマイズし、ブランドメッセージを本物らしく伝えることができます。
HeyGenにはどのようなクリエイティブアセットとテンプレートが利用可能ですか？
HeyGenは、クリエイティブプロジェクトを迅速に開始するための豊富なビデオテンプレートとストックアバターのライブラリを提供しています。これには、さまざまなシーンやカスタマイズ可能な要素が含まれており、多様な視聴者向けの効率的な多言語コンテンツ作成をサポートします。
HeyGenは複数の言語でのビデオ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なAIビデオ生成ツールであり、多言語コンテンツ作成を完全にサポートしており、グローバルな視聴者にリーチすることができます。高度なテキスト読み上げ技術を使用してプロフェッショナルなナレーションを生成し、ビデオのシームレスなローカライズを促進します。