Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブなプロフェッショナルやUI/UXデザイナー向けに90秒の魅力的なビデオを作成し、HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じてカスタムAIアバターを作成するための高度な機能を説明します。ビデオはダイナミックなデモンストレーションビジュアルスタイルで、アップビートなバックグラウンドミュージックとフレンドリーなAIのナレーションを備え、キャラクタービルダーの機能を強調します。
企業クライアントやトレーニングマネージャー向けに2分間の情報豊富な企業ビデオを制作し、HeyGenのAIアバターがスケーラブルなトレーニングソリューションのためのデジタルツインインストラクターとしてどのように役立つかを説明します。多言語サポートのためのナレーション生成機能を利用します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、権威あるもので、画面上のテキストオーバーレイがこのAIアバタービデオ生成器の主要な利点を強調します。
グローバルマーケティングチーム向けに45秒のテンポの速いプロモーションビデオをデザインし、HeyGenが複数の言語で話すアバターを生成する効率性を紹介します。175の言語をサポートし、自動字幕/キャプションを強調します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、多様な言語例を示し、自信に満ちた明瞭なAIの声でバックアップします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIアバタービデオ生成を技術的にアクセスしやすくしていますか？
HeyGenは直感的なテキストビデオエディターとドラッグ＆ドロップインターフェースを通じて、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIアバターがそれを生き生きとさせます。
HeyGenは私のブランドに完全にマッチするカスタムAIアバターを作成できますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムAIアバターをデザインし、利用することができ、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドイメージを確保します。HeyGenを使用すれば、オーディエンスに共鳴するパーソナライズされたデジタルツインを簡単に作成できます。
HeyGenはリアルな話すAIアバターのためにどの言語をサポートしていますか？
HeyGenは175以上の言語を広範にサポートしており、グローバルなオーディエンスに届く話すアバターを制作できます。この広範な言語サポートには、多様なコミュニケーションニーズに対応するさまざまなアクセントや声のスタイルが含まれています。
HeyGenの事前構築されたテンプレートとメディアをビデオチュートリアルにどのように活用できますか？
HeyGenは豊富な事前構築されたテンプレートとストックメディアのライブラリを提供しており、優れたアバターソフトウェアチュートリアルジェネレーターです。テンプレートをすばやく選択し、スクリプトを追加し、高品質なビジュアルでビデオを強化して魅力的なチュートリアルを作成できます。