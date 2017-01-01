アバターシミュレーション会話ジェネレーター: 魅力的なAIアバターを作成

HeyGenの高度なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストをダイナミックでリアルなビデオコンテンツに変換します。

忙しいプロフェッショナル向けに、AIトーキングアバターが複雑なトピックを簡単にする方法を紹介する、魅力的な60秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、落ち着いた情報提供の音声で、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、効果的なトレーニングのためにコンテンツを生き生きとさせます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディア上の潜在顧客をターゲットにした、カスタムAIアバターが主要な利点を強調する、魅力的な45秒の製品デモを開発してください。ダイナミックでアップビートなビジュアル美学を採用し、フレンドリーで熱意あるボイスオーバー生成を用いて注目を集め、マーケティング効果を高めます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象にした、デジタルヒューマンがクイックティップやお知らせを届ける、トレンディな30秒のソーシャルメディアスニペットを制作してください。ビジュアルと音声スタイルは活気に満ち、エネルギッシュで、HeyGenの自動字幕/キャプションを使用して明確さを確保し、リーチとエンゲージメントを最大化します。
サンプルプロンプト3
さまざまな部門の従業員向けに、重要なニュースを届けるためのアバターシミュレーション会話ジェネレーターを使用した、簡潔な60秒の社内更新ビデオを想像してください。ビジュアルと音声のプレゼンテーションは企業的で情報提供的であり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、明確で権威あるトーンでビデオコンテンツの作成を効率化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターシミュレーション会話ジェネレーターの仕組み

テキストをダイナミックでリアルなアバター会話に簡単に変換します。マーケティング、トレーニング、カスタマーサポートのための魅力的なデジタルヒューマンのインタラクションを数分で作成します。

1
Step 1
アバターを選ぶ
多様なAIアバターのライブラリから選択するか、カスタムアバターを作成してメッセージを表現し、シミュレーション会話を開始します。
2
Step 2
会話スクリプトを追加
テキストエディタにダイアログを貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、選択したAIトーキングアバターの自然なリップシンクを自動的に生成します。
3
Step 3
声とビジュアルをカスタマイズ
高度なボイスオーバー生成オプションを使用してアバターのパフォーマンスを向上させ、声のクローン作成や多言語サポートを含め、シーンテンプレートを統合します。
4
Step 4
シミュレーション会話を生成
設定を最終確認し、アバターのシミュレーションダイアログを高品質で生き生きとさせる魅力的なビデオコンテンツ作成を簡単に生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスのAIビデオ広告を作成

カスタムAIアバターを使用して、説得力のあるメッセージを届け、コンバージョンを促進するインパクトのある広告を迅速に開発します。

background image

よくある質問

HeyGenで自分のビデオコンテンツ用にカスタムAIアバターを作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenでは、写真をトーキングアバターに変換するか、ゼロからユニークなデジタルヒューマンをデザインすることで、簡単にカスタムAIアバターを作成できます。外見や声をパーソナライズして、ビデオコンテンツ内でブランドやメッセージを真に表現できます。

HeyGenのAIトーキングアバターでどのようなスタジオ品質のビデオを生成できますか？

HeyGenを使用すると、AIトーキングアバターを使用して、さまざまなクリエイティブなニーズに対応するスタジオ品質のビデオを生成できます。当プラットフォームは、シンプルなテキストから魅力的なマーケティングビデオ、ソーシャルメディアコンテンツ、説明ビデオ、プレゼンテーションビデオの作成をサポートします。

HeyGenは、魅力的なマーケティングおよびソーシャルメディアビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenは、スピードと簡単さを兼ね備えた魅力的なマーケティングおよびソーシャルメディアビデオの作成に最適です。事前に構築されたテンプレートと多様なAIアバターを活用して、製品説明からバーチャルホストまで、キャンペーン用のダイナミックなビデオコンテンツを制作できます。

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ制作プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと合成音声を使用してテキストからビデオを生成することで、クリエイティブプロジェクトのビデオ制作を簡素化します。これにより、複雑な撮影や編集が不要になり、従来のスタジオを必要とせずにさまざまな用途向けの迅速なビデオコンテンツ作成が可能になります。