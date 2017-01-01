AIシフトスケジュール更新ビデオメーカー：人事とコミュニケーションを簡素化
リアルなAIアバターを使って魅力的でプロフェッショナルなシフト更新を作成し、チームのコミュニケーションを簡単に向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームや小規模ビジネスオーナーが「ソーシャルメディアコンテンツ」のための魅力的な「マーケティングビデオ」を簡単に制作できることを、45秒のダイナミックなデモンストレーションで紹介してください。ビジュアルの美学は現代的で目を引くものであり、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」と多様な「テンプレート＆シーン」を活用し、柔軟な「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」で完璧なプラットフォーム互換性を確保します。
人事担当者向けに、特に重要な会社の発表をパーソナライズする魅力的な「アバターメーカー」を使用した60秒の社内コミュニケーションビデオを考えてみてください。このビデオは、温かく親しみやすい企業ビジュアルスタイルを採用し、表現力豊かな「AIアバター」が完璧に同期された「字幕/キャプション」でメッセージを効果的に伝え、複雑な情報でも全従業員にとってアクセスしやすく魅力的にします。
コンテンツクリエイターはワークフローを劇的にスピードアップできます。この変革を30秒のプロモーションビデオで示してください。このビデオは、シームレスな「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能の力を積極的に示す、テンポの速い活気あるビジュアルプレゼンテーションが必要で、シンプルな書かれたコンテンツを洗練された出力に変換し、ダイナミックなビジュアルと活気ある「ボイスオーバー生成」で最大のインパクトを与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてシフトスケジュール更新ビデオを強化できますか？
HeyGenは高度な「AIシフトスケジュール更新ビデオメーカー」として機能し、テキストを魅力的なビデオアナウンスに変換します。これにより、リアルな「AIアバター」と自動ボイスオーバーを活用して「シフトスケジュール更新ビデオ」の「チームコミュニケーション」を効率化し、社内コミュニケーションをよりダイナミックにします。
HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは多様で高品質な「AIアバター」を提供し、スクリプトを生き生きとさせます。統合された「アバターメーカー」を使用して、完璧なデジタルプレゼンターを選び、「スクリプトからのテキスト-ビデオ」ニーズに応じたプロフェッショナルな「AIビデオメーカー」コンテンツを作成できます。
HeyGenはスクリプトから直接ビデオを作成することをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは「AIビデオメーカー」として優れており、「スクリプトから」直接ビデオを簡単に作成できます。プラットフォームは「自然で感情に配慮したボイスオーバー」を生成し、自動的に「キャプション」を追加して、メッセージを明確でインパクトのあるものにします。
HeyGenで作成したビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的な「ブランディングコントロール」を提供し、ビデオが会社の美学に完全に一致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に統合できるカスタマイズ可能な「ビデオテンプレート」を使用して、プロフェッショナルな「マーケティングビデオ」や魅力的な「ソーシャルメディアコンテンツ」に最適です。