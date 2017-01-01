デジタルマーケターと小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のビデオで、AIアバターの力を使ってどれほど簡単に魅力的なブランドコンテンツを作成できるかを示してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、かつ活気に満ちたもので、ダイナミックなジェネレーティブルックスとブランドのシームレスな統合を紹介します。音声は、HeyGenのAIアバターがどのようにして一貫したブランドメッセージングのためのビデオ制作を効率化するかを明確に説明する、明るくフレンドリーなAIボイスオーバーを使用します。

