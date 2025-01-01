AI動画のための究極のアバタースクリプトビデオジェネレーター

スクリプトからの高度なテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなビデオにスクリプトを簡単に変換します。

173/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいトピックを学ぶ学生向けに設計された45秒の説明ビデオを開発し、明確で親しみやすいビジュアルと励ましの声を特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して複雑な内容を簡素化し、「ボイスオーバー生成」による正確なナレーションを画面上の説明と完璧に同期させます。
サンプルプロンプト2
若いプロフェッショナルをターゲットにした15秒のダイナミックなショートビデオをソーシャルメディア向けに制作し、トレンドのビジュアルスタイルとモダンなバックグラウンドミュージックを使用してクイックなヒントや製品のハイライトを提供します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを追加し、明確な「字幕/キャプション」をビデオ全体に追加して、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト3
会社の従業員向けにカスタマイズされた60秒のプロフェッショナルな内部コミュニケーションビデオを想像し、重要な更新を安心感のあるトーンと直接的でクリーンなビジュアルプレゼンテーションで伝えます。HeyGenの洗練された「AIアバター」を使用してメッセージを信頼性を持って伝え、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームに完璧にフォーマットされたビデオを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバタースクリプトビデオジェネレーターの使い方

ユーザーフレンドリーなプラットフォームで、リアルなアバターと完璧なリップシンクを備えた魅力的なAIビデオにテキストスクリプトを簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付けてシーンを選択
エディターにスクリプトを入力または貼り付けて開始します。高度なAIが自動的にテキストをダイナミックなビデオに変換し、制作の基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
多様なAIアバターライブラリから画面上のプレゼンターを選びます。リアルなAIアバターは、コンテンツにプロフェッショナルで魅力的な存在感を提供します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディング要素を追加
メディアライブラリから関連する背景テンプレート、画像、ビデオクリップを使用してビデオを強化します。これらの要素は、洗練されたプロフェッショナルなプレゼンテーションを作成するのに役立ちます。
4
Step 4
高品質なビデオをエクスポート
ビデオが完璧になったら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートします。最終的なビデオは、視聴者と共有する準備が整っています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと学習教材を強化

.

既存のスクリプトからダイナミックなトレーニングビデオを開発し、AIアバターを活用して学習者のエンゲージメントと知識の保持を効果的に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenはテキストをAIビデオに変換することでビデオ作成を革新します。直感的なプラットフォームを使用して、スクリプトをアップロードし、リアルなAIアバターを特徴とする高品質なビデオを生成し、魅力的なコンテンツの制作プロセスを劇的に簡素化します。

HeyGenはリアルでカスタム可能なAIアバターを提供していますか？

もちろんです。HeyGenはリアルで生き生きとしたAIアバターの多様なセレクションを提供し、完璧なリップシンクで視聴者のインタラクションを向上させます。ブランドに合わせたカスタムアバターも作成でき、どんなオーディエンスにもユニークで魅力的なコンテンツを提供します。

HeyGenでどのようなクリエイティブコンテンツを制作できますか？

HeyGenは、魅力的なマーケティングビデオ、情報豊富な説明ビデオ、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツなど、幅広いクリエイティブコンテンツの制作に対応しています。ビデオテンプレートと使いやすいAIビデオエディターにより、すべてのコンテンツクリエイターが簡単にビデオを作成できます。

HeyGenはビデオコンテンツの制作を効果的に拡大するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはワークフローを大幅に効率化し、スクリプトからのバッチビデオ作成を可能にします。この機能により、コンテンツクリエイターはより魅力的なビデオを効率的に制作し、制作コストを削減しながらビデオコンテンツの出力を拡大できます。