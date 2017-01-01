アバターシナリオトレーニングメーカー: 没入型AIシミュレーションを作成

HeyGenのAIアバターを活用して、インタラクティブなビデオとAIアバターで実世界のスキルをデザインするパーソナライズされたトレーニングを設計します。

HRマネージャーとL&Dスペシャリストを対象にした60秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを作成し、魅力的な企業トレーニングビデオを使用して新入社員を効果的にオンボードする方法を示します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、多様でプロフェッショナルな服装をしたAIアバターが重要な情報を伝え、明確で親しみやすいナレーションが補完します。HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使用して、スクリプトを動的なプレゼンテーションに変えるシームレスなプロセスを強調し、複雑な手順を理解しやすくします。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーと教育者向けに、インタラクティブでパーソナライズされたトレーニングモジュールを構築する方法を紹介する45秒のインスピレーションを与えるチュートリアルをデザインします。ビデオはカスタマイズ可能な背景を持つ招待的なビジュアル美学を持ち、さまざまな役割に合わせて調整可能なカスタムアバターを利用し、温かく励ましの声で強化されます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、画面上のアクションと完璧に同期させることで、ユニークな学習体験を簡単に作成できることを強調します。
サンプルプロンプト2
オンラインコースクリエイターとインストラクショナルデザイナー向けに、リッチでシナリオベースのトレーニングでeラーニングコンテンツを向上させる方法を説明する30秒のダイナミックな説明ビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちたインタラクティブなもので、シミュレートされた問題解決状況に従事するリアルなアバターを特徴とし、知識豊富で熱意あるトーンで提供されます。HeyGenのテンプレートとシーンが複雑で魅力的な学習環境の作成をどのように簡素化するかを紹介します。
サンプルプロンプト3
トレーニング部門とHRプロフェッショナル向けに、AIアバター生成ツールが従業員学習のための説得力のある実世界のトレーニングシミュレーションを作成する効率性を示す75秒のソリューション指向のプレゼンテーションを作成します。ビデオは実用的で自信に満ちたビジュアルスタイルを維持し、さまざまな職場シナリオで相互作用する多様なAIアバターを示し、明確な声でサポートされます。HeyGenのAIアバターがどのようにしてユーザーに迅速に一貫した高品質のトレーニングを組織全体に展開する力を与えるかを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターシナリオトレーニングメーカーの使い方

AIアバターを使用して、魅力的で効果的なシナリオベースのトレーニングを簡単に作成します。リアルなシミュレーションをデザインして学習とスキル開発を向上させます。

1
Step 1
トレーニングシナリオを作成
事前に構築されたテンプレートを選択するか、独自のシーンをデザインすることから始めます。この基盤は、実世界の状況をシミュレートする「シナリオベースのトレーニング」を実現するための「テンプレートとシーン」を活用して、影響力のあるステージを設定します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」のライブラリを閲覧するか、キャラクターを表現するカスタムアバターを作成します。これらのバーチャルプレゼンターは、学習者にとってより親しみやすいトレーニングコンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
ダイアログスクリプトを追加
トレーニングスクリプトを入力し、プラットフォームが「スクリプトから動画への変換」を利用して自然な「AI生成の対話」に変換します。これにより、インタラクティブなビデオ内での正確なコミュニケーションと一貫したメッセージングが可能になります。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
シナリオが完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなアスペクト比で高品質の「企業トレーニングビデオ」をエクスポートします。これらの魅力的なビデオをeラーニングプラットフォームに簡単に統合して、スキル開発を向上させます。

使用例

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

動的なAIアバターを使用したインタラクティブでパーソナライズされたアバターベースのトレーニングシナリオを提供することで、学習者の参加と知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはトレーニングシナリオ用のカスタムAIアバターをどのように作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、パーソナライズされたトレーニングビデオに完璧にフィットするユニークでカスタムなAIアバターをデザインする力を与え、エンゲージメントと没入感を高めます。その直感的なツールにより、あらゆるシナリオにリアルなデジタルプレゼンターを作成できます。

HeyGenはインタラクティブなシナリオベースのトレーニングを開発するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AI生成の対話とバーチャルプレゼンターを備えた、実世界のトレーニング状況を効果的にシミュレートする魅力的なシナリオベースのトレーニングビデオを作成するための使いやすいプラットフォームを提供します。

HeyGenはさまざまな企業トレーニングビデオ用にリアルなアバターを制作できますか？

はい、HeyGenは、さまざまなトピックにわたって一貫した教育コンテンツを提供する表現力豊かでリアルなアバターを特徴とする高品質の企業トレーニングビデオの制作を可能にします。

HeyGenはパーソナライズされたeラーニング体験をどのように促進しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターを使用した動的なコンテンツに変換することで、各学習者に合わせたパーソナライズされたトレーニングビデオを開発することを可能にします。