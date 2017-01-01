アバターシナリオトレーニングメーカー: 没入型AIシミュレーションを作成
HeyGenのAIアバターを活用して、インタラクティブなビデオとAIアバターで実世界のスキルをデザインするパーソナライズされたトレーニングを設計します。
小規模ビジネスオーナーと教育者向けに、インタラクティブでパーソナライズされたトレーニングモジュールを構築する方法を紹介する45秒のインスピレーションを与えるチュートリアルをデザインします。ビデオはカスタマイズ可能な背景を持つ招待的なビジュアル美学を持ち、さまざまな役割に合わせて調整可能なカスタムアバターを利用し、温かく励ましの声で強化されます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、画面上のアクションと完璧に同期させることで、ユニークな学習体験を簡単に作成できることを強調します。
オンラインコースクリエイターとインストラクショナルデザイナー向けに、リッチでシナリオベースのトレーニングでeラーニングコンテンツを向上させる方法を説明する30秒のダイナミックな説明ビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちたインタラクティブなもので、シミュレートされた問題解決状況に従事するリアルなアバターを特徴とし、知識豊富で熱意あるトーンで提供されます。HeyGenのテンプレートとシーンが複雑で魅力的な学習環境の作成をどのように簡素化するかを紹介します。
トレーニング部門とHRプロフェッショナル向けに、AIアバター生成ツールが従業員学習のための説得力のある実世界のトレーニングシミュレーションを作成する効率性を示す75秒のソリューション指向のプレゼンテーションを作成します。ビデオは実用的で自信に満ちたビジュアルスタイルを維持し、さまざまな職場シナリオで相互作用する多様なAIアバターを示し、明確な声でサポートされます。HeyGenのAIアバターがどのようにしてユーザーに迅速に一貫した高品質のトレーニングを組織全体に展開する力を与えるかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはトレーニングシナリオ用のカスタムAIアバターをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、パーソナライズされたトレーニングビデオに完璧にフィットするユニークでカスタムなAIアバターをデザインする力を与え、エンゲージメントと没入感を高めます。その直感的なツールにより、あらゆるシナリオにリアルなデジタルプレゼンターを作成できます。
HeyGenはインタラクティブなシナリオベースのトレーニングを開発するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、AI生成の対話とバーチャルプレゼンターを備えた、実世界のトレーニング状況を効果的にシミュレートする魅力的なシナリオベースのトレーニングビデオを作成するための使いやすいプラットフォームを提供します。
HeyGenはさまざまな企業トレーニングビデオ用にリアルなアバターを制作できますか？
はい、HeyGenは、さまざまなトピックにわたって一貫した教育コンテンツを提供する表現力豊かでリアルなアバターを特徴とする高品質の企業トレーニングビデオの制作を可能にします。
HeyGenはパーソナライズされたeラーニング体験をどのように促進しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターを使用した動的なコンテンツに変換することで、各学習者に合わせたパーソナライズされたトレーニングビデオを開発することを可能にします。