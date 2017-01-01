HRマネージャーとL&Dスペシャリストを対象にした60秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを作成し、魅力的な企業トレーニングビデオを使用して新入社員を効果的にオンボードする方法を示します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、多様でプロフェッショナルな服装をしたAIアバターが重要な情報を伝え、明確で親しみやすいナレーションが補完します。HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使用して、スクリプトを動的なプレゼンテーションに変えるシームレスなプロセスを強調し、複雑な手順を理解しやすくします。

