AIアバター生成ツール：シナリオトレーニングビデオを迅速に作成

企業研修やカスタマーサービス向けの魅力的なシナリオベースの学習ビデオを作成。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、迅速なコンテンツ作成を実現。

HRプロフェッショナルを対象とした60秒の企業研修ビデオを作成し、効果的なシナリオベースの学習のための難しい顧客対応シナリオを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、落ち着いた指導的なナレーションで視聴者を状況に導きます。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用してシミュレーション体験を生き生きとさせます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャーを対象とした30秒のプロモーションビデオを開発し、AIアバター生成ツールを使用して魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成できることを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速くモダンで、クイックカットとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenのスクリプトからの強力なテキストからビデオへの機能により、このプロセスは非常に効率的です。
サンプルプロンプト2
カスタマーサービスチームリーダー向けに45秒の指導ビデオを制作し、カスタムAIアバターを使用して一般的な問い合わせに対応する方法を示します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、明確で会話調のナレーションが助けになるトーンを維持します。HeyGenのナレーション生成により、すべてのトレーニングモジュールで自然な音声の対話が保証されます。
サンプルプロンプト3
教育者やオンラインコースクリエイター向けに、話すAIアバターを使用して魅力的なeラーニングコンテンツを簡単に制作する方法を示す、明るくイラスト的な50秒の説明ビデオをデザインします。オーディオは温かく励ましのナレーションを特徴とし、心地よいバックグラウンドミュージックが流れます。HeyGenの事前に構築されたテンプレートとシーンを利用することで、制作プロセスを大幅にスピードアップできます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIアバターシナリオトレーニング生成ツールの使い方

AIアバターを使って魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成。シナリオベースの学習やインパクトのあるビデオコンテンツ作成に最適。

1
Step 1
AIアバターを選択
トレーニングシナリオに最適なAIアバターを選択し、リアルなビジュアルでキャラクターに命を吹き込みます。
2
Step 2
シナリオスクリプトを貼り付け
トレーニングスクリプトをテキストからビデオへのエディターに入力します。プラットフォームはAI生成の対話を使用してアバターのスピーチをアニメートします。
3
Step 3
ビジュアルとシーンを追加
関連する背景、小道具、または事前に構築されたテンプレートを使用して、学習者をシナリオに完全に没入させるビデオコンテンツを強化します。
4
Step 4
トレーニングビデオを生成してエクスポート
シナリオベースのトレーニングビデオを完成させます。希望のアスペクト比でエクスポートし、学習者への配信準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

専門教育を強化

医療などの専門教育を強化し、複雑なトピックを明確で魅力的なAI生成のシナリオに簡素化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオコンテンツの作成をサポートしますか？

HeyGenは強力なAIアバター生成ツールで、ユーザーがカスタムAIアバターを開発し、AI生成の対話を統合することで革新的なビデオコンテンツの作成を可能にします。その直感的なテキストからビデオへのエディターはプロセスを簡素化し、洗練されたビジュアルストーリーテリングを手軽に実現します。

HeyGenは企業研修ビデオやeラーニングソリューションの開発に利用できますか？

もちろんです。HeyGenは魅力的な企業研修ビデオやシナリオベースの学習モジュールを作成するための理想的なプラットフォームです。話すAIアバターと強力なリップシンク機能を活用して、複数の言語オプションで効果的でダイナミックなeラーニング体験を提供します。

HeyGenがAIビデオ生成のための使いやすいプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは事前に構築されたテンプレートとシンプルなインターフェースを備えた使いやすいプラットフォームとして設計されています。これにより、ユーザーは広範な技術スキルを必要とせずに、AIアバターを使用してプロフェッショナル品質のビデオを迅速に制作できます。

HeyGenのAIアバターのビジネスにおける主な用途は何ですか？

HeyGenのAIアバターは、マーケティング、カスタマーサービス研修、社内コミュニケーションなど、さまざまなビジネスニーズに対応する多用途なツールです。異なる部門やグローバルなオーディエンスに一貫したメッセージを届けるためのスケーラブルなソリューションを提供し、エンゲージメントと理解を向上させます。