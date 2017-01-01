アバターセールスピッチメーカー: エンゲージメントとリードを向上
コンバージョンを促進するパーソナライズされたプレゼンテーションを作成。AIアバターを活用してダイナミックな製品デモを提供。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームが「インタラクティブプレゼンテーション」を通じてパーソナライズされたアプローチを拡大することを目指す45秒のビデオを開発してください。このビデオは、モダンでクリーンなデザインとダイナミックなビジュアルを特徴とし、親しみやすく説得力のある声で、さまざまな「テンプレートとシーン」を活用して「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」を最大限に活用する方法を示します。
セールスプロフェッショナルを対象にした60秒のプロモーションビデオを作成し、多様なグローバル市場向けに「コンテンツをローカライズ」する能力を強調します。ビジュアルの美学は洗練され、国際的なテーマで、シームレスなトランジションと多用途で明確な声を持ち、HeyGenの「AIアバター」と高度な「ボイスオーバー生成」がユーザーを効果的な「AIセールスコンサルタント」にする方法を示します。
プロダクトマネージャーやセールスイネーブルメントチーム向けに、インパクトのある「製品デモ」ビデオを提供することに焦点を当てた30秒の製品デモンストレーションを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは情報的で正確であり、スムーズな画面録画と権威あるが親しみやすい声を統合し、「メディアライブラリ/ストックサポート」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が「テキストからのビデオ」から直接プロフェッショナルな「ビデオプレゼンテーションメーカー」ワークフローにどのように貢献するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のセールスプレゼンテーションとリード生成の取り組みを強化できますか？
HeyGenは、AIアバターとパーソナライズされたコンテンツを使用して、あなたのセールスプレゼンテーションをダイナミックな体験に変える高度なアバターセールスピッチメーカーです。このアプローチはユーザーエンゲージメントを大幅に向上させ、プレゼンテーションをより魅力的でインタラクティブにすることでリード生成戦略を改善できます。
HeyGenがインタラクティブプレゼンテーションにおいて効果的なAIセールスコンサルタントである理由は何ですか？
HeyGenは、オーディエンスの注意を引き、エンゲージメントを促進する高度にインタラクティブなプレゼンテーションを可能にするAIセールスコンサルタントとして機能します。私たちのプラットフォームは、ユーザーエンゲージメント分析を備えたAI駆動のプレゼンテーションを活用して、インパクトのある製品デモを提供し、継続的な改善とパーソナライズされたアプローチを実現します。
HeyGenはグローバルなセールスとコンテンツのローカライズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、グローバルなオーディエンス向けにコンテンツを簡単にローカライズすることで、セールスプレゼンテーションのリーチを広げることを可能にします。強力なボイスオーバー生成と70以上の言語サポートにより、多様な市場に響く魅力的なローカライズされたビデオプレゼンテーションやプロモーションクリップを作成できます。
HeyGen内でAIアバターとブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバターをカスタマイズし、ブランドアイデンティティに合わせるための広範なブランディングコントロールを提供します。私たちのビデオプレゼンテーションメーカー内のプロフェッショナルなテンプレートを活用して、すべてのコンテンツがビジネスの美学とメッセージに完全に一致するようにし、セールスプレゼンテーションを強化します。