売上に苦戦している中小企業のオーナー向けに、リード生成を簡単にする「アバターセールスピッチメーカー」を紹介する30秒のビデオを制作してください。このビデオは、明るくプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、はっきりと自信に満ちたナレーションを採用し、HeyGenの「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して魅力的なコンテンツを簡単に作成できることを強調します。

