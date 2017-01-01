アバターセールスピッチジェネレーター: AIビデオで見込み客を引き付ける

AIアバターを使用して、魅力的でパーソナライズされたセールスビデオを作成し、オーディエンスを魅了し、コンバージョンを向上させましょう。

小規模ビジネスオーナーや忙しい営業プロフェッショナル向けに、ダイナミックなセールスピッチをいかに簡単に生成できるかを紹介する45秒のビデオを想像してください。このビデオは、モダンでクリーンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを採用し、HeyGenのAIアバターがテキストからビデオスクリプトをどのように実現し、複雑な制作スキルを必要とせずにパーソナライズされたセールスピッチを可能にするかを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームや企業の営業部門をターゲットにした60秒の魅力的なビデオを作成し、プロフェッショナルなセールスピッチビデオメーカーの変革力を示してください。このビデオは洗練された企業的な美学を持ち、洗練されたトランジションと明確で説得力のあるナレーションを特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、共鳴する高品質なビデオコンテンツを迅速に作成できることを強調します。
サンプルプロンプト2
製品マーケターやプレゼンター向けに設計された30秒の指導ビデオを開発し、静的なインタラクティブプレゼンテーションを魅力的なビデオ体験に変換する方法を案内します。ビジュアルスタイルはスリークで未来的であり、明るいインフォグラフィックとスムーズなアニメーションを利用し、エネルギッシュなAIボイスが利点を説明し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して物語を豊かにする容易さを明確に強調します。
サンプルプロンプト3
グローバルな営業チームやコンテンツクリエーターを対象とした50秒の情報ビデオを制作し、コミュニケーションの明確さとアクセシビリティの課題に対処します。このビデオはクリーンで指導的なビジュアルデザインを持ち、画面上のテキストと安心感のある声を効果的に使用し、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を特に紹介し、すべてのビデオピッチがより広範で多様な視聴者に理解されることを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターセールスピッチジェネレーターの使い方

魅力的でパーソナライズされたセールスピッチを簡単に作成。AIアバターを使ってメッセージを魅力的なビデオに変換し、注目を集め、結果を出しましょう。

1
Step 1
魅力的なスクリプトを作成
セールスメッセージを書いたり貼り付けたりして始めましょう。テキストからビデオへの機能が、あなたの言葉をダイナミックな音声コンテンツに変換し、AIセールスピッチジェネレーターを活用します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを代表するAIアバターの多様なライブラリから選びましょう。選んだアバターが自然な表情と動きでセールスピッチを届けます。
3
Step 3
ピッチプレゼンテーションをカスタマイズ
バックグラウンドミュージック、画像、ロゴや色などのブランディングコントロールを使って、真にパーソナライズされたセールス体験を作成しましょう。
4
Step 4
ピッチビデオを生成して共有
高品質なセールスピッチビデオメーカーを数分で制作。簡単にダウンロードまたは共有して、オーディエンスにリーチし、インパクトを与えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を活用

顧客の声を強力で魅力的なAI駆動のビデオ成功事例に変換し、セールス契約を締結するために必要な信頼と信頼性を構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のセールスピッチビデオを強化できますか？

HeyGenはAIアバターと高度なテキストからビデオ技術を使用して、魅力的なセールスピッチビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、パーソナライズされたセールスコンテンツを迅速に生成し、メッセージがすべての見込み客に響くことを保証します。

HeyGenはインタラクティブなプレゼンテーションを作成するためにどのようなAIアバターを提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターの多様なセレクションを提供しており、パーソナライズされたセールスメッセージやマーケティングビデオを本物のナレーションで届けることができます。これらのAIアバターは、広範な撮影を必要とせずに魅力的でインタラクティブなプレゼンテーションを作成するのに最適です。

HeyGenのビデオテンプレートを使ってプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に作成できますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなマーケティングビデオの作成を効率化するために設計された豊富なビデオテンプレートライブラリを備えています。テキストを入力するだけで、テキストからビデオへのエンジンが高品質なコンテンツを生成し、AIを活用したコンテンツ作成を通じてキャンペーンに備えます。

HeyGenは私のピッチデッキとセールスプロセスの自動化をサポートしていますか？

HeyGenは静的なピッチデッキをダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換することで、セールスの自動化を大幅に促進します。AIを活用したコンテンツ生成を利用することで、アウトリーチを効率的に合理化し、ビデオピッチ作成を通じてエンゲージメントを向上させることができます。