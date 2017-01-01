究極のアバターセールスエネーブルメントメーカー
AIロールプレイを使用したリアルなAIアバターで、セールスパフォーマンスを向上させ、魅力的なトレーニングシナリオを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業マネージャーとL&Dスペシャリスト向けに、HeyGenが新入社員のAIトレーニングとAIロールプレイをどのように促進するかを示す60秒の指導ビデオを開発します。プロフェッショナルで励みになるビジュアルとオーディオスタイルを採用し、クリアなボイスオーバー生成と字幕/キャプションで、インテリジェントなAIアバターを使ったセールスシナリオの練習の利点を説明します。
マーケティング専門家と中小企業のオーナーを対象にした30秒の魅力的なビデオを制作し、リードジェネレーションのためのカスタムAIアバターの力を強調します。ビジュアルの美学は洗練されていて、野心的であり、鮮明なグラフィックと自信に満ちたトーンを特徴とし、テンプレートとシーンがどのように迅速に適応され、ブランド化された一貫したビデオコンテンツを作成できるかを示します。
国際的な営業チームとグローバルマーケター向けに40秒の魅力的なビデオを作成し、アバターセールスエネーブルメントメーカーがどのように言語の壁を克服するかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは多様で包括的であり、AIアバターを利用して複数の言語でメッセージを届け、HeyGenのボイスオーバー生成とスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単に市場のリーチを拡大します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにセールスエネーブルメントを強化しますか？
HeyGenは優れたアバターセールスエネーブルメントメーカーとして、チームがAIアバターを使用してトレーニング、練習、実際のセールスシナリオのためのダイナミックなビデオコンテンツを作成できるようにします。AI駆動のシミュレーションとロールプレイを促進し、セールスチームのパフォーマンスを効果的に向上させます。
HeyGenはパーソナライズされたビデオメッセージを作成できますか？
はい、HeyGenはユーザーがAIアバターを使用して非常にパーソナライズされたビデオメッセージを生成することを可能にし、見込み客やクライアントを大規模に引き付けるのに理想的です。これらのメッセージは多言語で配信され、多様なオーディエンスに共鳴します。
リードジェネレーションにおけるAIアバターの役割は何ですか？
HeyGenのAIアバターは、注目を集め、複雑なオファリングを簡単に説明する魅力的なビデオコンテンツを作成することで、リードジェネレーションにおいて重要な役割を果たします。彼らは仮想AIセールスコンサルタントやAIチャットアバターとして機能し、会話を開始し、リードを効果的に資格付けします。
HeyGenはカスタムAIアバターオプションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバター生成器として強力な機能を提供しており、ブランドや特定のセールス担当者を完璧に表現するカスタムAIアバターのオプションを含んでいます。これにより、すべてのセールスコミュニケーションで一貫したブランディングが保証されます。