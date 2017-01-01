営業開発担当者をターゲットにした45秒のダイナミックなビデオを作成し、アバターセールスエネーブルメントメーカーがどのようにアウトリーチを変革するかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、AIアバターがスクリプトからシームレスに作成されたパーソナライズされたビデオメッセージを届け、従来のメールよりも効果的に見込み客を引き付けます。

ビデオを生成