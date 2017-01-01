アバターセールスエネーブルメントジェネレーター：セールスパフォーマンスを向上
カスタムAIアバターとパーソナライズされたコーチングでAIセールストレーニングを革新し、チームの効果を即座に向上させます。
小規模ビジネスオーナーと個人事業主向けに、HeyGenをAIビデオジェネレーターとして使用する簡単さを示す、親しみやすくアプローチしやすい30秒のテスティモニアルスタイルのビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、明確で魅力的な声を伴い、シンプルなスクリプトをテキストからビデオに変換し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を活用してインパクトのあるメッセージに変えることに焦点を当てます。
トレーニング＆開発スペシャリストとコンテンツクリエイター向けに、HeyGenがどのようにビデオ制作を効率化するかを強調する60秒の情報ビデオを開発します。ビジュアルにはクリーンなグラフィックスとプロフェッショナルで明確なナレーションを使用し、コンテンツを豊かにするためのメディアライブラリ/ストックサポートのシームレスな統合を示し、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションの有用性を強調します。
セールス担当者とオンボーディングチームを対象にした、HeyGenを使用してAIセールストレーニングスニペットを迅速に作成する方法を示す、エネルギッシュな15秒のプロモーションクリップを生成します。ビジュアルスタイルはモダンでテンポが速く、パンチの効いたモチベーショナルなナレーションと組み合わせ、トーキングAIアバターを使用してインパクトのあるメッセージを作成する効率性と、さまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートの適応性を強調します。
クリエイティブエンジン
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオでどのようにセールスエネーブルメントを強化できますか？
HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」および「アバターセールスエネーブルメントジェネレーター」として機能し、魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。リアルな「AIアバター」と「テキストからビデオへのエディター」を活用して、セールストレーニングやコミュニケーションのための高品質でパーソナライズされたビデオを制作し、「AIを活用したセールスエネーブルメント」戦略を大幅に強化します。
HeyGenはAIアバターとビデオ制作のカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは「ビデオ制作」のための広範な「クリエイティブ」オプションをユーザーに提供し、ブランドを代表する「カスタムアバター」を生成または選択することができます。また、「事前構築されたテンプレート」と豊富なメディアライブラリを利用して、プロフェッショナルなビデオを迅速にデザインし、「トーキングAIアバター」がメッセージを効果的に伝えることを保証します。
HeyGenは本当にセールスチームとAIセールストレーニングのためのビデオ作成を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは「セールスチーム」のための「ビデオ制作」を効率化し、「AIアバター」を使用してスクリプトを数分で魅力的なビデオに変換します。これにより、スケーラブルな「AIセールストレーニング」と一貫したブランドメッセージを複雑な従来のビデオ機器なしで作成するための貴重なツールとなります。
HeyGenはテキストをローカライズされたビデオコンテンツに変換するためにどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenの強力な「テキストからビデオへのエディター」は、スクリプトを入力するだけで、「AIアバター」と生成されたボイスオーバーによって命を吹き込みます。グローバルなリーチのために、私たちのプラットフォームは「AIビデオのローカライズ」もサポートしており、自動的に字幕を追加し、マルチランゲージのボイスオーバーを可能にして、コンテンツを世界中でアクセス可能にします。