Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製造環境でのシナリオベースの学習に焦点を当てた、開発者やL&Dスペシャリスト向けの90秒の指導ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで魅力的なものとし、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、実際の危険と適切な対応をシミュレートします。HeyGenのテンプレートとシーン機能がこれらのインタラクティブな安全シナリオの作成をどのように加速するかを強調します。
企業トレーナーや大企業のL&Dチーム向けに、複雑な安全プロトコルを深く掘り下げるためのパーソナライズされたAIアバターを使用した魅力的なトレーニングビデオの作成方法を紹介する2分間のビデオを制作します。洗練されたモダンなビジュアルスタイルを採用し、リアルなAIアバターが仮想環境内で対話する様子を描き、明確でプロフェッショナルなナレーションをサポートします。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成の力を示し、安全トレーニングを生き生きとさせます。
IT管理者やプラットフォームマネージャー向けに、アバター安全トレーニングビデオを既存の学習管理システムに簡単にエクスポートおよび統合する方法を詳述した45秒の技術概要を作成します。ビデオはクリーンでチュートリアルのようなビジュアル美学を採用し、画面上のデモンストレーションと正確なテキストオーバーレイを伴い、直接的で情報豊かなナレーションを添えます。HeyGenの字幕/キャプション機能とアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調し、ユニバーサルプラットフォーム互換性を実現します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI安全トレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換することで、魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化します。ユーザーはテキスト-to-ビデオ機能と多様なAIアバターを活用して、包括的な職場安全トレーニング資料を効率的に作成できます。
HeyGenはアバター安全トレーニングコンテンツをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと広範なブランディングコントロールを提供し、アバター安全トレーニングビデオを調整できます。ブランドのロゴや色を統合し、メディアライブラリを利用してシナリオベースの学習モジュールを強化できます。
HeyGenは安全トレーニングビデオを強化するために字幕やボイスオーバーを追加できますか？
もちろんです。HeyGenは自動ボイスオーバー生成と字幕/キャプションをサポートしており、AI安全トレーニングビデオをよりアクセスしやすく効果的にします。これにより、ビデオ作成中にすべての学習者に明確なコミュニケーションが保証されます。
HeyGenは魅力的なコンプライアンス研修ビデオの制作に適していますか？
はい、HeyGenは魅力的なコンプライアンス研修ビデオの制作に最適です。直感的なテキスト-to-ビデオプラットフォームと幅広いAIアバターの選択肢を使用して、注目を集め、学習を強化する効果的な安全トレーニングビデオを迅速に生成できます。