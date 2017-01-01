アバターSaaS説明メーカー 簡単に魅力的な動画を作成

使いやすいプラットフォームとAIアバターで魅力的なSaaS説明動画を簡単にデザインしましょう。

苦労している中小企業のオーナーの皆さん、ダイナミックなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、45秒の魅力的な説明動画を作成し、製品を紹介しましょう。現代的で明るいビジュアルスタイルと親しみやすいAIナレーションで、観客を惹きつけます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングのプロフェッショナルの皆さん、ソーシャルメディア向けに設計された30秒の魅力的な動画でコンテンツ戦略を向上させましょう。直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとテンポの速いビジュアルスタイルでダイナミックなストーリーを迅速に生成します。
プロダクトマネージャーの皆さん、次の機能リリースを60秒のSaaS説明動画メーカーで簡素化しましょう。使いやすいテンプレートとシーンを活用して、複雑なアイデアを明確に伝えるデモンストレーションビジュアルスタイルと落ち着いた権威あるAIナレーションで、字幕/キャプションを自動的に追加します。
企業トレーナーの皆さん、アバターSaaS説明メーカーを使用して一貫した30秒のトレーニングモジュールを制作し、オンボーディングプロセスを効率化しましょう。洗練された企業ビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからブランド要素を簡単に組み込めます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アバターSaaS説明メーカーの使い方

AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使って、プロフェッショナルなSaaS説明動画を簡単に作成し、メッセージを魅力的なビジュアルストーリーに変えましょう。

Step 1
スクリプトを貼り付ける
希望するスクリプトを入力して始めましょう。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを自然な音声に簡単に変換し、説明動画を作成します。
Step 2
AIアバターとシーンを選択
多様なAIアバターとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選びましょう。SaaSの説明を生き生きとさせるための完璧なキャラクターと設定を見つけてください。
Step 3
ブランディング要素を追加
直感的なブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自性を統合します。ロゴ、カラー、フォントを簡単に適用し、動画全体でビジュアルの一貫性を確保します。
Step 4
最終説明動画をエクスポート
満足したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けに高品質の動画を簡単にレンダリングし、観客と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディア動画

SaaSを宣伝するための魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作し、ブランドの可視性とリーチを拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアバターを使った魅力的なAI動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的な動画を生成する力をユーザーに提供します。AI動画クリエーターとして、HeyGenはスクリプトを生き生きとさせ、ダイナミックなビジュアルと表現力豊かなデジタルプレゼンターでコンテンツを強化します。

HeyGenはAI生成コンテンツのカスタマイズにどのようなブランディング機能を提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをAI生成動画にシームレスに統合できます。これにより、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、すべてのプラットフォームで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持できます。

HeyGenプラットフォーム内でAIナレーションとスクリプトを直接生成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIナレーション生成をサポートし、スクリプト-to-ビデオの作成を容易にします。スクリプトを簡単に入力すると、HeyGenがAIアバターに合わせて自然な音声のナレーションを自動的に生成します。

HeyGenは動画作成を迅速に開始するためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは動画作成プロセスを効率化するために設計された多様なカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供しています。これらの使いやすいテンプレートを活用することで、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナル品質の動画を迅速に制作できます。