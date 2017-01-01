アバターSaaS解説ジェネレーター: AIを活用したビデオ作成

最先端のAIアバターを使用して、魅力的な解説動画やUGCコンテンツを簡単に制作しましょう。

小規模ビジネスオーナー向けに、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できる方法を紹介する30秒のマーケティング広告を作成してみましょう。動画は、ダイナミックでアップビートなビジュアルスタイルと、親しみやすく説得力のあるAIのナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、AIアバターがどのように説得力のあるメッセージを届けるかを示します。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のトレーナーや人事部門を対象に、従業員のオンボーディングや複雑なトレーニングモジュールを効率化する方法を説明する45秒の解説動画を制作します。この動画は、クリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、明確で情報豊富な音声を強調し、HeyGenのAIアバターが多言語で話すことができる（ボイスオーバー生成によりサポートされている）ことを示し、AIを活用したビデオ作成をすべての人にとってアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやマーケター向けに、魅力的なUGC動画を迅速に生成する方法を示す15秒のソーシャルメディアリールを作成します。ビジュアルスタイルはテンポが速くトレンディで、エネルギッシュなサウンドトラックで補完され、さまざまなテンプレートやシーンから選択し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じてBロール映像を組み込むことで、ダイナミックなビデオコンテンツを簡単に作成できることを強調します。
サンプルプロンプト3
革新的なソフトウェアを立ち上げるテックスタートアップやプロダクトマネージャーを対象に、複雑な機能を明確に説明する60秒の製品解説動画を開発します。動画はモダンで洗練されたグラフィカルスタイルを示し、権威あるが親しみやすいナレーションと組み合わせ、HeyGenのAIアバターを使用して人間らしいプレゼンテーションを行い、統合された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、インパクトのある解説動画の作成を簡素化します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターSaaS解説ジェネレーターの使い方

魅力的な解説動画を簡単に作成しましょう。AIアバター、スマートスクリプト、プロフェッショナルなデザインツールを活用して、アイデアを数分でダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
まずスクリプトを入力し、メッセージを生き生きと伝えるダイナミックなプレゼンターとして、多様なリアルなAIアバターのライブラリから選択します。
2
Step 2
ビジュアルとブランドを追加
豊富なメディアライブラリと事前構築されたテンプレートやシーンを使用してビデオを強化し、ブランドの独自の色とロゴを統合して、統一感のあるプロフェッショナルな外観を実現します。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を適用
高度なAIボイスオーバー生成を活用して、スクリプトを自然な音声に即座に変換し、広範なアクセシビリティのために正確な字幕を自動生成します。
4
Step 4
スタジオ品質の解説動画をエクスポート
プロジェクトを完成させ、あらゆるプラットフォームに最適化された高解像度のスタジオ品質のビデオをエクスポートし、メッセージが洗練され、インパクトのあるものになるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

SaaS製品のオンボーディングとトレーニングを強化

AIアバターを使用して、インタラクティブで記憶に残るオンボーディング体験やトレーニングモジュールを提供し、ユーザーの定着率を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な解説動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターと使いやすいインターフェースを使用して魅力的な解説動画に変換することで、ビデオ作成を簡素化します。私たちのプラットフォームは、ダイナミックなコンテンツを迅速に生成できるようにし、さまざまなニーズに対応する理想的なスクリプトからビデオメーカーとなります。

HeyGenはブランド化のためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、ロゴや色をシームレスに統合するための強力なブランド化オプションを含む、広範なクリエイティブカスタマイズを提供します。また、カスタムAIアバターを利用し、豊富なメディアライブラリにアクセスし、多様な事前構築されたテンプレートやシーンから選択することで、ブランドアイデンティティに完全に一致するビデオを確保できます。

HeyGenのAI機能を使用して高品質のUGC動画を生成できますか？

はい、HeyGenはユーザーがスタジオ品質の制作価値を持つAI UGC動画を作成できるようにし、リアルなAIアバターと高度なAIボイスオーバー生成を特徴としています。これにより、効率的かつ大規模に本物で高インパクトなユーザー生成コンテンツの制作が可能になります。

HeyGenは多様なビデオスタイルと多言語対応をサポートしていますか？

HeyGenは、マーケティング広告やその他のコンテンツに適した多様なビデオスタイルをサポートし、50以上の言語オプションを含む広範な言語オプションを提供しています。これにより、グローバルなオーディエンスに共鳴するパーソナライズされたビデオ作成が可能になり、AI広告作成を通じてリーチとエンゲージメントを向上させます。