AIアバター紹介メーカー: 魅力的な動画を作成
魅力的な紹介を瞬時に生成。スクリプトからスタジオ品質の動画を作成し、リアルなAIアバターをフィーチャーしたテキストから動画へ。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
YouTuber、ソーシャルメディアインフルエンサー、オンライン教育者向けにデザインされた45秒の活気ある動画を想像してください。AIアバターがクリエイティブにチャンネルコンテンツやコースモジュールを紹介します。ビジュアルの美学はダイナミックでカラフルで、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと注意を引く熱意あるナレーションが必要です。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、これらの魅力的なキャラクターを生き生きとさせ、視聴者を引き込む体験を保証します。
企業トレーナー、eラーニング開発者、HRプロフェッショナルを対象とした60秒の説得力のある指導動画を開発し、AIアバター生成器が魅力的なトレーニングモジュールを作成するための有用性を示します。この動画は情報豊かで明確なビジュアルスタイルを採用し、控えめなアニメーションとプロフェッショナルでありながら親しみやすい音声トーンを使用します。HeyGenのシームレスな字幕/キャプション機能を強調し、多様な視聴者に対するアクセシビリティと理解を確保します。
求職者、個人ブランド構築者、フリーランサー向けの20秒の簡潔な個人ブランディング動画を作成し、パーソナライズされたAIアバターがどのように彼らの紹介を記憶に残るものにするかを示します。ビジュアルスタイルは親しみやすくユニークで、個々の個性を反映し、温かく魅力的で本物の音声配信を行います。HeyGenのテンプレートとシーンの多様性を示し、ユーザーがデジタルペルソナを簡単にカスタマイズして際立たせるのを助けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenで自分のカスタムAIアバターを作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、外見から声までパーソナライズ可能なカスタムAIアバターを作成する力を提供します。高度なカスタマイズオプションを使用して、ブランドやメッセージを完璧に表現するユニークなデジタルペルソナをデザインできます。
HeyGenの話すAIアバターが非常にリアルに見えるのはなぜですか？
HeyGenは高度な顔のアニメーションと音声同期技術を利用して、非常にリアルなアバターを生成します。これらの話すAIアバターは自然な表情と完璧なリップシンクを示し、非常に魅力的な視聴体験を提供します。
HeyGenはさまざまなビジネスニーズに対応したスタジオ品質の動画を制作するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはスタジオ品質の動画を効率的に制作するために設計された強力なAIアバター生成器です。トレーニング、セールスイネーブルメント、マーケティングのコンテンツ作成を合理化し、メッセージがプロフェッショナルに響くことを保証します。
HeyGenはスクリプトベースのコンテンツ用のテキストから動画へのエディターを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なテキストから動画へのエディターを備えており、スクリプトを入力するだけで、AIが選択したアバターをアニメートします。この強力なツールは140以上の言語をサポートし、テキストを動的な動画に簡単に変換します。