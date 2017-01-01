アバター役割紹介ジェネレーター: カスタムAIアバターを作成
HeyGenのAIアバターを使って、独自のアバター役割紹介を簡単に作成し、デジタルプレゼンスを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケターやコンテンツストラテジストを対象にした45秒のプロフェッショナルな動画を開発し、書かれたコンテンツを効果的に魅力的なビデオ資産に再利用する方法を示します。クリーンでコーポレートなビジュアル美学を採用し、控えめなアニメーションと情報豊かなAIナレーション、控えめなアンビエントミュージックを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、記事やレポートを魅力的なAIアバターのプレゼンテーションに簡単に変換し、コンテンツ作成のワークフローを効率化する方法を強調します。
教育者やeラーニング開発者向けに設計された60秒の指導ビデオを制作し、魅力的なコース教材を簡単に作成する方法を示します。ビデオは親しみやすいイラスト風のビジュアルスタイルを採用し、役立つオンスクリーングラフィックス、穏やかなAIナレーション、控えめで邪魔にならないバックグラウンドスコアを組み合わせます。HeyGenの強力なテンプレートとシーンを紹介し、事前にデザインされたレイアウトがユーザーに様々なトレーニングや教育目的のためにスタジオ品質のビデオを迅速に作成する方法を示し、コンテンツ配信を加速します。
ソーシャルメディアインフルエンサーやオンラインコミュニティマネージャー向けに30秒のダイナミックなソーシャルメディアスポットをデザインし、独自のデジタルオルターエゴを作成することを奨励します。ビジュアルプレゼンテーションは遊び心があり活気に満ち、クイックカットと表情豊かなフェイシャルアニメーションを利用し、トレンドの音楽と独特で魅力的なAIナレーションを組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を紹介し、ユーザーが個人のアバターにユニークで記憶に残る声を与え、オーディエンスに共鳴し、オンラインプレゼンスを向上させる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを提供し、高品質なAIアバターの作成を簡素化します。多様なテンプレートライブラリから素早く選択するか、カスタムAIアバターを簡単に生成し、テキストをビデオコンテンツに変換できます。
HeyGenでカスタムAIアバターを本当にパーソナライズできますか？
もちろんです！HeyGenは、豊富なカスタマイズオプションで独自のカスタムAIアバターを構築する力を与えます。ユニークな顔の特徴、衣装、トーン、声を選択して、リアルなデジタルオルターエゴを作成できます。
HeyGenのトーキングAIアバターを使ってどのようなコンテンツを作成できますか？
HeyGenのトーキングAIアバターを使用すると、魅力的なマーケティング資料、効果的なトレーニング、販売コンテンツなど、様々な目的のためにスタジオ品質のビデオを制作できます。テキストスクリプトを簡単に魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIボイスを使用できます。
HeyGenのAIアバターは非常にリアルで表現力豊かですか？
はい、HeyGenは高度にリアルで生き生きとしたアバターを生成するように設計されています。高度なフェイシャルアニメーションとボイスシンク技術を備えたこれらのカスタムAIアバターは、感情やジェスチャーを効果的に表現し、ビデオコンテンツを魅力的でプロフェッショナルにします。