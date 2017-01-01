ITプロジェクトマネージャーとリスクアナリストを対象に、AIリスクマトリックスメーカーを迅速に構築する方法を紹介する1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、明確なデータビジュアライゼーションとステップバイステップのガイダンスに焦点を当てます。音声は、AIを活用したリスク評価が複雑な評価をどのように簡素化するかを説明する、明るく情報豊富なナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、ボイスオーバーと字幕/キャプションを簡単に生成し、リスク管理の効率性を示します。

