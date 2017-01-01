アバターリスク管理ジェネレーター：安全トレーニングを簡素化

AIアバターによるダイナミックな職場安全トレーニングビデオでコンプライアンスを向上させ、従業員を引き付けます。

HRマネージャーと安全担当者向けに、最先端のアバターリスク管理ジェネレーターが職場の安全トレーニングをどのように簡素化するかを紹介する45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、権威あるが安心感のあるナレーションを使用します。HeyGenの強力なAIアバターを活用して、さまざまな役割とシナリオを表現し、複雑なリスクプロトコルをわかりやすくします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネスリーダーとコンプライアンス担当者を対象に、AIビデオジェネレーターを使用した効率的なリスク管理とコンプライアンス研修の効率向上を示す60秒のダイナミックなビデオを制作してください。現代的で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと自信に満ちたナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コンプライアンス文書を迅速に実行可能なビデオコンテンツに変換します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーとチームリーダーを対象に、安全プロトコルに関する効果的な従業員トレーニングのためのリスク軽減ビデオジェネレーターの利点を強調する30秒のフレンドリーな説明ビデオを開発してください。ビデオは親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、暖かいカラーパレットと励ましのある明確なナレーションを使用します。HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを利用して、魅力的で理解しやすいモジュールを構築します。
サンプルプロンプト3
リスク技術分野のデジタルマーケターとプロダクトマネージャー向けに、先進的なAIアバターがリスク管理ソリューションのデジタルマーケティング戦略をどのように強化するかを示す45秒の説得力のある製品ビデオを想像してください。美的感覚は洗練され、未来的でプロフェッショナルであり、知的で魅力的なナレーションを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成機能を強調し、異なるターゲットセグメントに共鳴する多様で魅力的なキャラクターボイスを作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターリスク管理ジェネレーターの仕組み

AIアバターを使用して、複雑な情報をチームにとってアクセスしやすいコンテンツに変換し、魅力的なリスク管理と安全トレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
リスク管理スクリプトを作成
包括的なリスク管理または安全プロトコルスクリプトを作成することから始めます。私たちのプラットフォームは、スクリプトからの高度なテキスト-to-ビデオ技術を利用して、書かれたコンテンツをダイナミックな音声ナレーションに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから、バーチャルプレゼンターを選択します。重要なリスク軽減メッセージをプロフェッショナルかつ効果的に伝えるための完璧なデジタルペルソナを選びます。
3
Step 3
魅力的なビジュアルとボイスオーバーを追加
関連するビジュアルでビデオを強化し、統合されたボイスオーバー生成を利用してスクリプトの伝達を完璧にします。このステップは、完全なリスク軽減ビデオジェネレーターの出力を構築するために重要です。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートして展開
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を簡単に利用してコンテンツを準備します。プロフェッショナルに制作された従業員トレーニングビデオは、組織全体で安全プロトコルの明確なコミュニケーションを保証するために共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なリスク情報を明確化

複雑なリスク管理とコンプライアンスのトピックを明確で理解しやすいビデオ形式に簡素化し、従業員の理解と遵守を向上させます。

よくある質問

HeyGenは私たちの組織のリスク軽減ビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？

HeyGenはHRマネージャーやトレーニング部門が魅力的な職場安全トレーニングとコンプライアンスビデオを迅速に作成できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターは安全プロトコルの制作を簡素化し、組織全体で一貫した効果的な従業員トレーニングを保証します。

HeyGenのAIアバターをビデオコンテンツに使用する利点は何ですか？

HeyGenのAIアバターは、スクリプトを洗練されたビデオに変換する高度なテキスト-to-ビデオ技術を使用し、デジタルマーケティングや製品ビデオに最適です。これにより、カメラや俳優を必要とせずに効率的なコンテンツ制作が可能になり、ビデオ制作能力が向上します。

HeyGen内でAIアバターとビデオコンテンツをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは広範なアバターのカスタマイズオプションと、ブランドの美学に合わせたビデオテンプレートの豊富な選択肢を提供します。ロゴや色を含むブランドコントロールを簡単に適用し、すべてのビデオが一貫してプロフェッショナルであることを保証できます。

HeyGenは企業向けのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキスト-to-ビデオ変換と自動ボイスオーバー生成を迅速に行うことで、ビデオ制作を大幅に簡素化します。多言語サポートにより、企業はグローバルなオーディエンス向けに多様なビデオコンテンツを効率的に作成し、制作時間とコストを削減できます。