新しい小売スタッフ向けに、60秒の魅力的なオンボーディングビデオを作成します。フレンドリーなAIアバターが、基本的な店舗ポリシーと初めての挨拶を案内します。このトレーニングビデオは、明るく歓迎的なビジュアルスタイルと、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、一貫したブランドメッセージを確保するための明確で熱意あるナレーションを備えています。

経験豊富な小売スタッフ向けに、90秒のダイナミックなセールスイネーブルメントビデオを開発します。新製品の特徴を洗練されたAIアバターデモンストレーターで紹介します。このブランド特有のトレーニングは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの鮮明なグラフィックスを使用したプロフェッショナルなビジュアルスタイルと、顧客エンゲージメントのための重要な販売ポイントを強調するエネルギッシュなナレーションを利用します。
すべての小売従業員向けに、効果的な顧客エンゲージメントと紛争解決に焦点を当てた45秒のマイクロラーニングユニットを設計します。落ち着いたデジタルヒューマンのペルソナがナレーションを行い、安心感のあるビジュアルスタイルとソフトなバックグラウンドミュージックで提示され、HeyGenの字幕/キャプションと自然なナレーション生成を使用して、アクセシビリティと明確なコミュニケーションを図ります。
小売マネージャー向けに、チームに即座に季節のプロモーションと従業員のスキルアップイニシアチブをトレーニングするための1分間のインパクトのあるビデオを制作します。この小売トレーニングメーカーセグメントは、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを必要とし、AIアバター生成機能を使用して一貫したブランドアンバサダーを作成し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速な制作を行い、自信に満ちた直接的なナレーションを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アバター小売トレーニングメーカーの仕組み

AI駆動のアバターを使用して、小売トレーニングの制作を効率化し、チーム向けに魅力的でパーソナライズされたビデオコンテンツを迅速かつ効率的に作成します。

Step 1
トレーニングスクリプトを作成
プラットフォームに直接トレーニングコンテンツを書き込むか貼り付けてください。スクリプトからのテキストビデオ生成機能が、あなたの言葉をダイナミックなビジュアルに変換します。
Step 2
AIアバターを選択
ブランドやプレゼンターを表現するために、多様なAIアバターライブラリから選択し、迅速な展開のために豊富なストックアバターテンプレートを利用します。
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
背景シーンや音楽を追加し、包括的なブランディングコントロールを使用してブランドのロゴや色を統合して、ビデオを強化します。
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
小売トレーニングビデオを最終化し、さまざまなアスペクト比と解像度でエクスポートして、チームへの配布に備えます。

魅力的な内部コミュニケーションを提供

AIアバターを活用して、小売スタッフ向けにインスピレーションを与えるモチベーショナルメッセージや重要な内部コミュニケーションを作成します。

よくある質問

HeyGenのAIアバターは、企業トレーニングと従業員のスキルアップをどのように変革できますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターと強力なAIアバター生成機能を活用して、魅力的で一貫性のあるトレーニングビデオを作成します。この機能により、企業トレーニングと従業員のスキルアップが大幅に効率化され、すべてのチームメンバーが高品質でブランド特有の指導を効率的に受けることができます。

HeyGenは多様なビジネスニーズに対応したパーソナライズされたビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはスクリプトからのビデオメーカーと多言語サポートを活用して、非常にパーソナライズされたビデオを制作する力をユーザーに提供します。これにより、顧客エンゲージメントから内部コミュニケーションまで、さまざまな用途に合わせたコンテンツを作成し、最大の効果を確保できます。

HeyGenはデジタルヒューマンコンテンツの開発にどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、洗練されたデジタルヒューマンコンテンツを生成するための包括的なプラットフォームを提供し、効率的なビデオ制作ワークフローを提供します。ユーザーは、プロフェッショナルなビデオスポークスパーソンビデオを簡単に作成でき、広範なリソースを必要とせずに効果的なセールスイネーブルメントと製品デモを可能にします。

HeyGenは、マーケティングとオンボーディングのためのビデオコンテンツ制作を効率化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、AIアクターを使用した魅力的なビデオを作成するための使いやすいツールを提供することで、マーケティングとオンボーディングのビデオ制作を簡素化します。これにより、組織はブランドの一貫性を維持し、新しい従業員のオンボーディングやマーケティングキャンペーンなどの重要なコンテンツを迅速に展開できます。