新しい小売業の従業員向けに、製品の基本機能と販売技術を紹介する90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、リアルなAIアバターが製品の取り扱いをデモンストレーションし、親しみやすく明瞭なナレーションを添えます。このビデオは個別のトレーニングを提供することを目的としており、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を使用して、一貫した明確なコミュニケーションを確保します。

