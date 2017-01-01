アバター再編アップデートメーカー: 簡単なビデオアップデート
会社の成果を効果的に提示し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ生成で貴重な時間を節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家を対象にした45秒のダイナミックな動画を制作し、パーソナライズされたビデオレポートの力を示してください。美学はモダンでクリーンにし、視覚的にインスパイアされる関連ビジュアルを使用してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、静的データを魅力的な物語に変え、ストック画像をユニークなビジュアル構成に適応させる方法を示すこともできます。
社内コミュニケーションチーム向けに、重要な会社の成果や内部再編のアップデートを発表するための30秒のアップビートな動画を開発してください。ダイナミックで明確なビジュアルスタイルを採用し、メッセージが自動キャプションでアクセス可能であることを確認してください。HeyGenの字幕/キャプション機能と多様なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな「アバター再編アップデートメーカー」スタイルの発表を迅速に制作し、社内ニュースに新鮮な外観を与えます。
ビジネスコミュニケーター向けに、さまざまなニーズに対応するダイナミックなビデオレポートの作成の多様性を探る90秒の動画をデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されてプロフェッショナルであり、直感的なインターフェースとカスタマイズオプションに焦点を当ててください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、既存のテンプレートとシーンを使用して、完全に構築された公開準備が整った資産を作成し、観客を魅了します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして投資家向けアップデートを強化できますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、投資家向けアップデートを魅力的なAIビデオレポートに変換します。これにより、スタートアップの創業者は、重要な指標や会社の成果を効果的に示すパーソナライズされたビデオレポートを提供できます。
AIアバターのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenでは、AIアバターの多様なヘアスタイル、衣装、その他のクリエイターアイテムを含む広範なカスタマイズオプションがあります。これにより、パーソナライズされたビデオレポートがモダンでクリーンなビジュアル美学を維持します。
HeyGenはビデオレポートのブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込むことで、すべてのAIビデオレポートが一貫性を持ち、目的に沿ったものになるようにします。また、テンプレートとシーンを活用して、魅力的なビデオレポートを迅速に制作できます。
HeyGenはどのようにしてダイナミックなビデオレポートの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ボイスオーバー生成や自動キャプションを含むエンドツーエンドのビデオ生成を提供することで、ダイナミックなビデオレポートの作成プロセスを簡素化します。この直感的なインターフェースにより、スクリプトから効率的に完全に構築された公開準備が整った資産を制作できます。