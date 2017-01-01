アバター再編アップデートメーカー: 簡単なビデオアップデート

会社の成果を効果的に提示し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ生成で貴重な時間を節約します。

スタートアップの創業者向けに、投資家への魅力的なアップデートの伝え方を示す60秒の動画を作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで魅力的にし、音声スタイルは本物で会話的なものにしてください。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成機能を強調し、創業者が重要な指標や将来の予測を個人的で説得力のある方法で提示できることを示してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家を対象にした45秒のダイナミックな動画を制作し、パーソナライズされたビデオレポートの力を示してください。美学はモダンでクリーンにし、視覚的にインスパイアされる関連ビジュアルを使用してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、静的データを魅力的な物語に変え、ストック画像をユニークなビジュアル構成に適応させる方法を示すこともできます。
サンプルプロンプト2
社内コミュニケーションチーム向けに、重要な会社の成果や内部再編のアップデートを発表するための30秒のアップビートな動画を開発してください。ダイナミックで明確なビジュアルスタイルを採用し、メッセージが自動キャプションでアクセス可能であることを確認してください。HeyGenの字幕/キャプション機能と多様なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな「アバター再編アップデートメーカー」スタイルの発表を迅速に制作し、社内ニュースに新鮮な外観を与えます。
サンプルプロンプト3
ビジネスコミュニケーター向けに、さまざまなニーズに対応するダイナミックなビデオレポートの作成の多様性を探る90秒の動画をデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されてプロフェッショナルであり、直感的なインターフェースとカスタマイズオプションに焦点を当ててください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、既存のテンプレートとシーンを使用して、完全に構築された公開準備が整った資産を作成し、観客を魅了します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター再編アップデートメーカーの使い方

パーソナライズされたAIアバターで魅力的なAIビデオレポートを簡単に作成し、投資家を魅了し、会社の成果を明確に伝えます。

1
Step 1
アップデートを作成
多様なテンプレートから選択し、投資家向けアップデートビデオを効率的に構築します。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
準備したスクリプトをプラットフォームに入力し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して魅力的なナレーションを生成します。
3
Step 3
ブランディングを適用
強力なブランディングコントロールを使用して、会社のロゴとカラーパレットをシームレスに統合し、ビデオをパーソナライズします。
4
Step 4
レポートをエクスポート
自動キャプション付きで共有準備が整ったダイナミックなビデオレポートを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

会社の成果を視覚的に強調

プロフェッショナルなビデオアップデートを通じて会社の成果と将来の予測を視覚的に提示し、ステークホルダーとの信頼と信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして投資家向けアップデートを強化できますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、投資家向けアップデートを魅力的なAIビデオレポートに変換します。これにより、スタートアップの創業者は、重要な指標や会社の成果を効果的に示すパーソナライズされたビデオレポートを提供できます。

AIアバターのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenでは、AIアバターの多様なヘアスタイル、衣装、その他のクリエイターアイテムを含む広範なカスタマイズオプションがあります。これにより、パーソナライズされたビデオレポートがモダンでクリーンなビジュアル美学を維持します。

HeyGenはビデオレポートのブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込むことで、すべてのAIビデオレポートが一貫性を持ち、目的に沿ったものになるようにします。また、テンプレートとシーンを活用して、魅力的なビデオレポートを迅速に制作できます。

HeyGenはどのようにしてダイナミックなビデオレポートの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ボイスオーバー生成や自動キャプションを含むエンドツーエンドのビデオ生成を提供することで、ダイナミックなビデオレポートの作成プロセスを簡素化します。この直感的なインターフェースにより、スクリプトから効率的に完全に構築された公開準備が整った資産を制作できます。