レストラン向けアバターオンボーディングビデオメーカー
最先端のAIアバターが生成する魅力的なビデオで、レストランのオンボーディングフローを簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「従業員オンボーディング」コンテンツを効率的に制作するのに苦労していますか？HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能が静的なドキュメントを動的な学習体験に変える方法を説明する、トレーニング＆開発の専門家向けの活気ある90秒の説明ビデオを制作してください。このビデオは、ブランドガイドラインに合わせて迅速にカスタマイズできる「テンプレートとシーン」を示し、ステップバイステップのビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを採用します。
大規模な組織全体で一貫した「オンボーディングコンテンツ制作のスケール」を実現するための包括的な2分間のビデオを、企業の人事チームとトレーニングコンテンツ制作者を対象に作成してください。HeyGenの「AIアバター」が「アバターオンボーディングビデオメーカー」アプローチのために動的なコンテンツをどのように促進するかを強調する、洗練されたソリューション指向のビジュアル美学を利用します。アクセシビリティのための自動「字幕/キャプション」の有用性と、「メディアライブラリ/ストックサポート」がコンテンツ制作をどのように強化し、ブランドの一貫性を確保するかを示します。
マーケティング専門家やコンテンツ戦略家を対象にした45秒のプロモーションクリップで、「オンボーディングビデオ」の柔軟性とリーチを示してください。このビデオは、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能がコンテンツをプラットフォーム間でシームレスに適応させる方法を示す、現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用します。「AIアバター」を活用して、オンボーディングメッセージの多様なバージョンを作成し、さまざまなチャネルに即座に「エクスポートと共有」できる容易さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用して効率的なオンボーディングビデオを作成しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を活用して、スクリプトを魅力的なオンボーディングビデオに変換します。この強力な組み合わせにより、ビデオ制作が大幅に簡素化され、企業は高品質なコンテンツを迅速かつ効率的に制作できます。
HeyGenでAIアバターをカスタマイズするための技術的な機能は何ですか？
HeyGenは、AIアバターをカスタマイズするための包括的な技術機能を提供しており、多様なスタイリングオプションや強力なボイスオーバー生成機能を含んでいます。ユーザーは、アバターをブランドに完全に一致させ、従業員オンボーディングのための特定のメッセージを伝えることができます。
HeyGenは大規模な従業員オンボーディングプログラムのための大量コンテンツ制作をサポートできますか？
はい、HeyGenは大規模なニーズに対応するためにオンボーディングコンテンツ制作のスケールを実現するよう設計されています。効率的なワークフローやAPIアクセスなどの機能を通じて、HeyGenは大量のオンボーディングビデオの制作を容易にし、包括的な従業員オンボーディングを支援します。
HeyGenで生成されたすべてのオンボーディングビデオでブランドの一貫性をどのように確保できますか？
HeyGenは、企業がブランドの一貫性を容易に維持できるようにする強力なブランディングコントロールを提供します。ユーザーは、会社のロゴ、色、および特定のビジュアル要素を直接オンボーディングビデオに組み込むことができ、すべてのコンテンツがブランドアイデンティティに一致するようにします。