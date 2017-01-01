HeyGenの先進的な「AIアバター」を使用して、レストランチェーンが「レストランのオンボーディングフロー」をどのように効率化できるかを示す、1分間の魅力的なビデオを作成してください。レストランのオーナーや人事マネージャーを対象に、プロフェッショナルで指導的なビジュアルスタイルを採用し、明確で親しみやすい「ボイスオーバー生成」を補完します。このビデオは、パーソナライズされたAIプレゼンターを使用して初期トレーニングモジュールを自動化する容易さを効果的に示すべきです。

ビデオを生成