アバターオンボーディングビデオジェネレーター：迅速で魅力的なトレーニング
リアルなAIアバターを使用して、新入社員に効率的にパーソナライズされたトレーニングを提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
キッチンスタッフ向けに、基本的な安全プロトコルと機器の取り扱いに焦点を当てた60秒の簡潔な指導ビデオを開発します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確さと明確さを確保し、プロフェッショナルなカスタムAIアバターがクリーンで機能的なビジュアルスタイルで、明瞭で情報豊富なナレーションを提供し、従業員のオンボーディングを効率的かつ魅力的にします。
新しいレストラン従業員全員に向けて、30秒のインスパイアリングなビデオを制作し、店舗のユニークなブランド文化と歴史を詳述します。目を引くテンプレートとシーンを使用して洗練されたストーリーテリングビジュアルスタイルを作成し、カリスマ的なトーキングアクターがリアルなビデオを提供し、新入社員をレストランのアイデンティティに真に引き込むことができます。
フロントオブハウススタッフ向けに、15秒のクイックビデオをデザインし、新入社員やクイックリフレッシャーに最適な基本的なカスタマーサービスのヒントを提供します。ビジュアルスタイルはスナッピーで情報豊富で、画面上の箇条書きと明確な字幕/キャプションを組み込み、アクセスしやすくし、親しみやすいAIアバターが活気ある、気を散らさない背景音楽で魅力的なビデオを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビデオコンテンツの創造性を高めることができますか？
HeyGenは強力なクリエイティブエンジンを提供し、リアルなAIアバターを使用して魅力的なビデオを生成することができます。多様なテンプレートを活用し、スクリプトをダイナミックなビジュアルに変換し、洗練された編集やトランジションを追加して、あなたのユニークなビジョンを実現します。
HeyGenで使用できるAIアバターの種類は何ですか？
HeyGenは、スタジオ品質のライブアクションAIアバターやカスタマイズ可能なデジタルキャラクターなど、多様なAIアバターを提供しており、魅力的なビデオを作成するのに最適です。あなたのブランドや個性を真に反映するカスタムAIアバターを作成することも可能です。
HeyGenは生成されたビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオがブランドの一貫性を保つようにします。ロゴを簡単に組み込み、カラースキームを調整し、マーケティングビデオに完全に一致するように要素をカスタマイズできます。
HeyGenはスクリプトから最終出力までのビデオ制作プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、ビデオ制作を簡素化します。高度なAIを使用して、ナレーション生成、音声リップシンクを処理し、プロフェッショナルなテンプレートを提供し、コンセプトから完成まで迅速かつ効率的なビデオ生成を可能にします。