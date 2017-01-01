将来の技術系候補者をターゲットにした、会社の革新的な精神を示す45秒の活気ある雇用者ブランディングビデオを作成してください。未来的なビジュアルスタイルとダイナミックなアニメーション、そしてインスピレーションを与える速いペースのサウンドトラックを使用し、AIアバターを仮想ブランドアンバサダーとしてフィーチャーします。このビデオは、トップタレントがあなたのチームに参加すべき理由を伝え、HeyGenのAIアバター生成ツールを活用してメッセージを生き生きとさせます。

ビデオを生成