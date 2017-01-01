タレントを引きつけるアバターリクルートメントビデオメーカー

HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的なリクルートメントビデオを迅速に作成し、雇用者ブランディングを強化します。

将来の技術系候補者をターゲットにした、会社の革新的な精神を示す45秒の活気ある雇用者ブランディングビデオを作成してください。未来的なビジュアルスタイルとダイナミックなアニメーション、そしてインスピレーションを与える速いペースのサウンドトラックを使用し、AIアバターを仮想ブランドアンバサダーとしてフィーチャーします。このビデオは、トップタレントがあなたのチームに参加すべき理由を伝え、HeyGenのAIアバター生成ツールを活用してメッセージを生き生きとさせます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近の卒業生を対象にした30秒のリクルートメントビデオを作成し、会社の包括的な文化とキャリア成長の機会を強調します。温かく招かれるようなビジュアルスタイルを採用し、ポジティブな職場環境で友好的なAIビデオアバターが交流する様子を描き、熱意あるナレーションと心地よいアコースティック音楽で補完します。このビデオは、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して簡単に作成でき、若いプロフェッショナルが組織での未来を想像するよう促します。
サンプルプロンプト2
経験豊富なプロフェッショナル向けに、組織内の画期的な新しい部門や役割を紹介する60秒の発表ビデオを制作します。洗練された企業ビジュアルスタイルを採用し、大胆なグラフィックとプロフェッショナルなトランジションを使用し、力強くモチベーションを高めるナレーションと洗練されたオーケストラのサウンドトラックを伴います。このリクルートメントビデオは、マーケティングおよびソーシャルメディアコンテンツに最適で、威信と機会を伝え、彼らがどのように影響を与えられるかを強調します。
サンプルプロンプト3
多様な応募者層向けに、簡潔な採用プロセスを説明する50秒の説明ビデオをデザインします。インフォグラフィックにインスパイアされたクリーンなビジュアルスタイルを採用し、リアルなアバターが各ステップを案内し、明確な字幕/キャプションと安心感のあるフレンドリーなナレーションを穏やかなアンビエント音楽の背景に設定します。この説明ビデオは、応募の過程を明確にし、潜在的な候補者に自信を与えることを目的としています。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターリクルートメントビデオメーカーの使い方

AIアバターを使用して魅力的でブランド化されたリクルートメントビデオを迅速に作成し、トップタレントを引きつけ、雇用者ブランドを強化します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選択し、ブランドを代表し、リクルートメントメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
2
Step 2
ビデオスクリプトを書く
職務内容や主要なリクルートメントメッセージを入力します。HeyGenのテキストからビデオへの機能が、選択したアバターのためにテキストを自然な音声に変換します。
3
Step 3
ブランディング要素で強化
会社のロゴ、ブランドカラー、希望する背景シーンを適用して、HeyGenのブランディングコントロールを使用してプロフェッショナルな雇用者ブランディングビデオを作成します。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
高品質なアバターリクルートメントビデオを制作します。採用プラットフォームやソーシャルメディアチャンネルに適したさまざまなアスペクト比とフォーマットで簡単にエクスポートできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

雇用者ブランディングビデオで候補者を鼓舞

.

会社の文化や使命を強調する強力なAIアバタービデオを作成し、理想的な候補者に応募を促します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenの強力なAIアバター生成ツールを使用すると、魅力的なAIビデオアバターを迅速に作成できます。このプラットフォームは、マーケティングやソーシャルメディア、説明ビデオなどのダイナミックなコンテンツを制作し、クリエイティブなプロセスを効率化します。

HeyGenは雇用者ブランディングビデオに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的な雇用者ブランディングビデオやリクルートメントビデオを作成するための優れたAIリクルートメントビデオクリエーターです。リアルなアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、会社の文化や職務内容を効果的に伝えることができます。

どのようなAIアバターコンテンツを作成できますか？

HeyGenを使用すると、Eラーニングコース、AIアバタープレゼンテーション、ダイナミックなマーケティングおよびソーシャルメディアコンテンツなど、幅広いAIアバターコンテンツを生成できます。多様なテンプレートとアニメーションアバターを活用して、アイデアを実現しましょう。

HeyGenのAIビデオ作成はどれほど使いやすいですか？

HeyGenは直感的なテキストベースのエディターを通じてAIビデオ作成を簡素化し、誰でもアクセス可能にします。スクリプトを入力し、AIビデオアバターを選択するだけで、高品質なAIリクルートメントビデオやその他のコンテンツを簡単に生成できます。