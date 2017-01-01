タレントを引きつけるアバターリクルートメントビデオメーカー
HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的なリクルートメントビデオを迅速に作成し、雇用者ブランディングを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最近の卒業生を対象にした30秒のリクルートメントビデオを作成し、会社の包括的な文化とキャリア成長の機会を強調します。温かく招かれるようなビジュアルスタイルを採用し、ポジティブな職場環境で友好的なAIビデオアバターが交流する様子を描き、熱意あるナレーションと心地よいアコースティック音楽で補完します。このビデオは、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して簡単に作成でき、若いプロフェッショナルが組織での未来を想像するよう促します。
経験豊富なプロフェッショナル向けに、組織内の画期的な新しい部門や役割を紹介する60秒の発表ビデオを制作します。洗練された企業ビジュアルスタイルを採用し、大胆なグラフィックとプロフェッショナルなトランジションを使用し、力強くモチベーションを高めるナレーションと洗練されたオーケストラのサウンドトラックを伴います。このリクルートメントビデオは、マーケティングおよびソーシャルメディアコンテンツに最適で、威信と機会を伝え、彼らがどのように影響を与えられるかを強調します。
多様な応募者層向けに、簡潔な採用プロセスを説明する50秒の説明ビデオをデザインします。インフォグラフィックにインスパイアされたクリーンなビジュアルスタイルを採用し、リアルなアバターが各ステップを案内し、明確な字幕/キャプションと安心感のあるフレンドリーなナレーションを穏やかなアンビエント音楽の背景に設定します。この説明ビデオは、応募の過程を明確にし、潜在的な候補者に自信を与えることを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？
HeyGenの強力なAIアバター生成ツールを使用すると、魅力的なAIビデオアバターを迅速に作成できます。このプラットフォームは、マーケティングやソーシャルメディア、説明ビデオなどのダイナミックなコンテンツを制作し、クリエイティブなプロセスを効率化します。
HeyGenは雇用者ブランディングビデオに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的な雇用者ブランディングビデオやリクルートメントビデオを作成するための優れたAIリクルートメントビデオクリエーターです。リアルなアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、会社の文化や職務内容を効果的に伝えることができます。
どのようなAIアバターコンテンツを作成できますか？
HeyGenを使用すると、Eラーニングコース、AIアバタープレゼンテーション、ダイナミックなマーケティングおよびソーシャルメディアコンテンツなど、幅広いAIアバターコンテンツを生成できます。多様なテンプレートとアニメーションアバターを活用して、アイデアを実現しましょう。
HeyGenのAIビデオ作成はどれほど使いやすいですか？
HeyGenは直感的なテキストベースのエディターを通じてAIビデオ作成を簡素化し、誰でもアクセス可能にします。スクリプトを入力し、AIビデオアバターを選択するだけで、高品質なAIリクルートメントビデオやその他のコンテンツを簡単に生成できます。