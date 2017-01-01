HRチーム向けアバター採用ビデオジェネレーター
カスタムAIアバターでHRと採用を効率化し、スクリプトから瞬時にテキストをビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや個人ブランドクリエイターを対象にした2分間の指導ビデオを制作し、カスタムAIアバターに自分自身をクローンするプロセスを詳細に説明します。このビデオは、ユーザーとそのデジタルカウンターパートの並列比較を特徴とする、魅力的で個別化されたステップバイステップのビジュアルスタイルを採用します。音声コンポーネントには、安心感を与える会話調のAIナレーションが含まれ、場合によってはユーザーのAIボイスクローンも使用され、カスタムAIアバターの作成の容易さとHeyGenのAIアバターフィーチャーを活用した一貫した個人ブランドの構築を強調します。
マーケティング専門家やコンテンツクリエイターを対象にした60秒のマーケティング説明ビデオをデザインし、テキストベースのエディターがコンセプトを魅力的なビジュアルに変える力を示します。ビジュアルスタイルはダイナミックでテンポが速く、特徴を示すもので、テキスト入力がメディアライブラリ/ストックサポートのテンプレートとシーンを使用して洗練されたシーンに変換される様子をクイックカットで示します。現代的なバックグラウンドトラックと組み合わせた活気に満ちたエネルギッシュで情報豊富なAIナレーションが、画像からビデオへのAIコンセプトを洗練されたコンテンツに変える効率性を伝えます。
多国籍企業やeラーニング開発者向けに1分間のグローバルコミュニケーションビデオを作成し、HeyGenが多言語コンテンツを簡単に生成できる能力を強調します。ビジュアルプレゼンテーションは国際的で包括的かつ高度に適応可能であり、多様なAIアバターが異なる言語を話し、対応する字幕/キャプションが表示される様子を示します。音声トラックはプロフェッショナルで多言語のAIナレーションを特徴とし、AIビデオジェネレーターが提供するグローバルなリーチとアクセスのしやすさを示し、さまざまな言語的文脈での明確さと文化的関連性を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからリアルなAIビデオアバターを生成しますか？
HeyGenは高度なAIアバター生成技術を活用して、スクリプトをダイナミックでリアルなAIビデオアバターに変換します。テキストを入力するだけで、HeyGenの洗練されたプラットフォームがアニメーションとナレーションの生成を処理し、テキストからビデオへのプロセスをシームレスかつ効率的にします。
HeyGenの技術を使ってカスタムAIアバターを作成したり、自分の声を再現したりできますか？
はい、HeyGenはユーザーがカスタムAIアバターを作成し、さらに高度なAIボイスクローン機能を使って自分の声をクローンすることを可能にします。これにより、ユニークなトーキングアバターがあなたのメッセージを本物のように伝える、非常に個別化されたコンテンツを作成できます。
HeyGenは多言語コンテンツ作成のためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは多言語コンテンツ作成をサポートするための強力な技術的機能を提供しており、シームレスなナレーション生成と字幕統合を含みます。私たちのAIビデオジェネレーターは、コンテンツの多様なバージョンを簡単に制作し、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチすることを可能にします。
HeyGenのAIビデオジェネレーターはプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは迅速な制作を目的として設計されており、テキストをプロフェッショナル品質のビデオに効率的に変換できます。テキストベースのエディターとカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、HeyGenは制作プロセス全体を効率化し、魅力的なコンテンツを迅速に出力することを可能にします。