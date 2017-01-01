HRマネージャーや採用スペシャリストを対象にした90秒の技術デモンストレーションビデオを作成し、アバター採用ビデオジェネレーターが初期の候補者へのアプローチをどのように効率化できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、HeyGenインターフェースの画面録画とダイナミックなAIアバターが主要な利点を提示する様子を組み合わせます。音声はHeyGenの音声生成機能を使用して生成された明確で権威ある、しかし親しみやすいAIナレーションを特徴とし、AIアバターが採用プロセスにシームレスに統合される様子を示します。

ビデオを生成