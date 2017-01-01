アバター不動産ウォークスルーメーカーで素晴らしい物件ビデオを作成
不動産リスティングを素晴らしく魅力的なバーチャルツアーに変えましょう。HeyGenのAIアバターを活用して、スクリプトから魅力的な物件ウォークスルービデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
不動産プロフェッショナルがAIビデオ作成を活用してマーケティング戦略を向上させ、時間を節約する方法を示す30秒の魅力的なビデオを開発してください。このプロンプトは、コンテンツ制作を効率化したい不動産プロフェッショナルを対象としています。ビデオはプロフェッショナルで洗練された情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、親しみやすくも権威あるトーンで、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、字幕付きでアクセスしやすい魅力的なコンテンツを迅速に生成します。
静止画像を没入型の体験に変える60秒のバーチャルツアービデオをデザインし、物件を直接訪問できない潜在的な賃借人や購入者に向けて提供します。このビデオは、不動産リスティングを明るく詳細で安心感のある視点で提供することを目的としています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質なビジュアルを組み立て、親しみやすいナレーションのための音声生成を行い、物件の魅力と設備を効果的に伝えます。
地元コミュニティや関心のある人々を対象に、今後のオープンハウスを発表するための活気ある15秒のプロモーションビデオを作成してください。ビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して作成された素晴らしい物件ビデオをフィーチャーし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを取り入れ、視覚スタイルを魅力的にしてエンゲージメントを最大化し、さまざまなマーケティング戦略に対応するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを準備します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは不動産マーケティングのための物件ウォークスルービデオをどのように強化できますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと高度なAIビデオ作成を活用して、素晴らしい物件ビデオを制作します。これらの魅力的なビデオは、不動産リスティングの没入型バーチャルツアーを提供し、不動産プロフェッショナルの視聴者エンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenは不動産リスティングの写真からビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは不動産プロフェッショナルが既存の写真から直接素晴らしい物件ビデオを作成することを可能にします。直感的なAI編集ツールを使用して、静止画像を動的な物件ウォークスルービデオに変え、プロフェッショナルなナレーションを加えて不動産マーケティングを強化します。
HeyGenのAIアバターは不動産プレゼンテーションに最適な理由は何ですか？
HeyGenのAIアバターは魅力的なAIスポークスパーソンとして機能し、魅力的で一貫した物件ウォークスルービデオを提供します。彼らは不動産マーケティング戦略にプロフェッショナルなタッチを加え、すべてのバーチャルツアーを洗練され、潜在的な購入者にとって魅力的なものにします。
HeyGenは不動産プロフェッショナルのためのAIビデオ作成を効率化するツールを提供していますか？
はい、HeyGenは効率的なAIビデオ作成のために特別に設計された包括的なAIパワードツールとテンプレートを提供しています。テキスト-to-ビデオスクリプトからブランディングコントロールまで、不動産プロフェッショナルはすべての不動産リスティングのために高品質な物件ウォークスルービデオを迅速に生成できます。