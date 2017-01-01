アバター不動産ウォークスルージェネレーター: 魅力的なAIビデオ
AIアバターで素晴らしい不動産ウォークスルーを迅速に生成し、リスティングを強化します。
忙しい不動産エージェントやプロパティマネージャーが物件リストを魅力的なバーチャルツアーに迅速に変換する方法をデモンストレーションでご覧ください。この60秒のビデオは、効率を求める小規模エージェンシーを対象としており、物件の特徴間をダイナミックで簡潔なカットでつなぎ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と明確な字幕/キャプションで強化され、活気に満ちた魅力的なナレーションが設定されています。
ソーシャルメディアのエンゲージメントを高めることに焦点を当てた不動産マーケターやエージェントが、目を引くビデオを制作する方法を発見してください。この45秒のビデオは、ソーシャルメディア配信用に設計されており、明るく魅力的な物件ビジュアルがモックソーシャルメディアインターフェースとシームレスに統合され、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して最適なプラットフォームフィットを実現し、熱意に満ちた説得力のあるオーディオスタイルで提供されます。
大規模な不動産会社や開発者が広範なポートフォリオを管理するための物件ビデオ作成の効率を明らかにします。この2分間の技術的なウォークスルーは、物件写真のアップロードとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じた資産管理を示すスリークでワークフローに焦点を当てたビジュアルスタイルを紹介し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を備えた多数の高品質なAI生成物件ビデオの作成に至ります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオウォークスルーの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ技術を活用して、魅力的でプロフェッショナルなビデオウォークスルーを作成します。ユーザーはAIスポークスパーソンを簡単に生成し、不動産リスティングを案内することで、魅力的でスケーラブルなソリューションを提供します。
HeyGenは既存の資産から魅力的な物件ビデオを生成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、アップロードされた物件写真などの既存の資産をダイナミックなプレゼンテーションに変換することで、魅力的なビデオを生成するための強力な機能を提供します。私たちのプラットフォームは直感的なテンプレートとシーンを提供し、ユーザーが広範な編集スキルを必要とせずにAI生成物件ビデオを迅速に作成できるようにします。
HeyGenはカスタマイズされた不動産マーケティングビデオの制作を効率化するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはカスタマイズされた不動産マーケティングビデオの制作を効率的に効率化するように設計されています。私たちのAIビデオジェネレーターを使用して、テンプレートとブランディングコントロールを活用し、真に際立つプロフェッショナルなビデオウォークスルーを作成できます。
HeyGenはAI生成不動産リスティングを強化するためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenはAIキャプションジェネレーターや多様なボイスオーバー、AIボイスアクターのオプションなどの高度な機能を提供し、AI生成物件ビデオを強化します。これにより、不動産リスティングがより広いオーディエンスにアクセス可能になり、さまざまな配信チャネルに最適化されます。