アバター四半期更新メーカー: 魅力的なビデオレポートを作成

AIを活用したテンプレートとカスタマイズ可能なビデオシーンを利用して、動的で魅力的な四半期更新ビデオを迅速に生成し、視聴者を引きつけます。

プロジェクトマネージャーとそのチーム向けに、AIアバターが主要な業績指標と今後の目標を紹介する、説得力のある1分間の内部四半期更新ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、自信に満ちた明瞭なナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して一貫したブランドメッセージを簡単に伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
投資家やステークホルダー向けに、会社の最新の収益と戦略的方向性を動的なプレゼンテーションで効果的に伝える、インパクトのある2分間のビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは洗練されており、権威あるもので、洗練されたデータビジュアライゼーションを組み込み、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練されたストーリーを構築します。
サンプルプロンプト2
全世界の従業員を対象にした、最近の成果と重要な企業ビデオ発表を発表する、情報豊かな90秒の会社更新ビデオを制作してください。美的感覚は魅力的で包括的であり、親しみやすくプロフェッショナルな声と明確な字幕を使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して広範なリーチを確保します。
サンプルプロンプト3
一般の視聴者向けに、四半期のハイライトや新製品の特徴を要約する、45秒のクイックで魅力的なビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンでテンポが速く、視覚的に豊かであり、HeyGenのボイスオーバー生成機能を効率的に使用して生成された、活気に満ちた熱意あるナレーションで補完されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター四半期更新メーカーの使い方

AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して、四半期更新ビデオと動的なプレゼンテーションを迅速に作成し、ステークホルダーに情報を提供し、企業コミュニケーションを強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
四半期報告のスクリプトを作成し、主要な成果と今後の計画を概説します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、あなたのテキストを魅力的なビデオシーンに変換し、四半期更新をプロフェッショナルで説得力のあるものにします。
2
Step 2
AIアバターを選択
「AIアバター」の多様なライブラリから更新を発表するアバターを選択します。さまざまな言語とスタイルのAIボイスオーバーと組み合わせて、すべてのステークホルダーに明確でプロフェッショナルにメッセージを届けます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
四半期の業績を視覚化するために、関連するチャート、グラフ、データを組み込みます。「ブランディングコントロール」を使用してブランドのロゴと色を適用し、すべての会社更新で一貫したプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
四半期更新をエクスポート
ビデオを確認して正確性とインパクトを確保します。AIによって自動生成された「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを向上させます。最後に、希望の形式で洗練された四半期更新ビデオをエクスポートし、配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

動的な外部四半期更新を作成

.

外部のステークホルダー、投資家、公共のエンゲージメントのために、四半期の進捗を魅力的に要約したビデオを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIアバターを使用した魅力的な四半期更新ビデオの作成アプローチは何ですか？

HeyGenは強力なフリーテキストからビデオへのジェネレーターを利用し、スクリプトをリアルなAIアバターを特徴とする動的なプレゼンテーションに変換します。これにより、四半期更新ビデオの制作が簡素化され、プロフェッショナルで魅力的なビデオを手軽に作成できます。

HeyGenで特定のブランディングコントロールを使用して企業ビデオ発表をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素を使用してカスタマイズ可能なビデオシーンを調整できます。これにより、すべての企業ビデオ発表と会社の更新が一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenが提供するビデオのアクセシビリティとグローバルリーチのための高度な技術機能は何ですか？

HeyGenはAIボイスオーバーや字幕用の統合AIキャプションジェネレーターなどの機能でビデオのアクセシビリティを向上させます。さらに、多言語サポートにより、四半期更新ビデオを翻訳し、多様でグローバルな視聴者にメッセージを効果的に届けることができます。

HeyGenはプロフェッショナルな会社更新のための効率的なエンドツーエンドビデオ生成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはプロンプトネイティブビデオ作成から最終エクスポートまで、エンドツーエンドのビデオ生成機能でビデオ作成プロセス全体を簡素化します。AIを活用したテンプレートを利用することで、すべての会社更新のための高品質でプロフェッショナルなビデオを迅速かつ効率的に制作できます。