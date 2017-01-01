AIアバタージェネレーター: 四半期更新ビデオを迅速に作成

四半期更新を魅力的なビデオに変換します。テキストからビデオへのジェネレーターで、スクリプトをプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションに簡単に変換し、明確な社内コミュニケーションを実現します。

社内のステークホルダー向けに、60秒の四半期業績更新ビデオを作成してください。プロフェッショナルなAIアバターが自信に満ちた情報豊かなナレーションで主要な業績指標を伝えます。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなものにし、シンプルなアニメーションチャートを用いて成果を強調し、HeyGenのAIアバターを活用して洗練されたプレゼンテーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部クライアントや潜在的な投資家向けに、最新の製品ロードマップを詳細に説明する45秒のダイナミックなビデオプレゼンテーションを制作してください。現代的なビジュアルスタイルを採用し、鮮やかな製品モックアップと熱意あふれる説得力のあるナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、魅力的なビデオを確保します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームとソーシャルメディアのフォロワー向けに、四半期のハイライトを紹介する30秒のソーシャルメディアリキャップを生成してください。トレンディでテンポの速いビジュアルスタイルに、大胆なテキストオーバーレイとアップビートでインスパイアリングな音楽トラックを組み合わせ、HeyGenのAIアバタージェネレーターを利用してメッセージをパーソナライズし、真にユニークなものにします。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに、四半期の重要な目標と成果を要約した60秒の指導ビデオを開発してください。明確で教育的なビジュアルスタイルで一貫したブランディングを行い、安心感のある権威あるナレーションで視聴者を導き、HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを向上させ、効果的な指導ビデオにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター四半期更新ジェネレーターの使い方

AIアバターと強力なテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的な四半期更新ビデオを簡単に作成し、社内コミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、ブランドを代表し、プロフェッショナルなタッチで四半期のメッセージを伝えるためにAIアバタージェネレーターを使用します。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
四半期更新の内容をテキストからビデオへのスクリプトエディターに直接入力し、テキストをダイナミックなビデオナラティブに変換します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから魅力的なビジュアルデータを統合し、企業のカスタムブランディングコントロールを適用してプレゼンテーションを強化します。
4
Step 4
ビデオ更新をエクスポート
キャプションと字幕を追加してプロジェクトを完成させ、完成した四半期更新ビデオをエクスポートして、シームレスな社内コミュニケーションと広範なリーチを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な社内ビデオサマリーを生成

四半期報告を効率的に行うために、魅力的な社内ビデオサマリーやクリップを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンテンツクリエイターが魅力的なビデオを簡単に作成できるようにするのですか？

HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターは、ユーザーがスクリプトを非常に簡単に魅力的なビデオに変換できるようにします。AIを活用したテンプレートと直感的なインターフェースを利用して、プロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを迅速に制作し、効果的に視聴者の注意を引きます。

HeyGenはさまざまなプロフェッショナルな用途にリアルなAIアバターを生成できますか？

はい、HeyGenは高品質なAIアバターを自然な動きと表情で作成し、展開することができる先進的なAIアバタージェネレーターです。これらのデジタルプレゼンターは、複数の言語でコンテンツを生き生きと伝え、効果的なコミュニケーションを実現します。

HeyGenはビデオで企業のアイデンティティを維持するためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは、ビデオが常に企業のアイデンティティを反映するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。これは、社内コミュニケーションと外部メッセージングの両方において重要です。ユーザーはロゴや好みの色をシームレスに統合し、包括的なメディアライブラリサポートを利用してブランド資産を組み込み、プロフェッショナルなイメージを維持します。

HeyGenは四半期更新ビデオなどのさまざまなビデオタイプの制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは、四半期更新ビデオや指導ビデオコンテンツなどのさまざまなビデオタイプの制作を非常に効率的に行える多用途なプラットフォームを提供します。キャプションや字幕を簡単に追加し、ビデオ翻訳機能を活用して複数の言語でより広い視聴者にリーチし、明確で一貫したコミュニケーションを実現します。