テキストを魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツに瞬時に変換する、私たちの高度なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用してください。

小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマーケターを対象にしたこの30秒の動画は、AIアバターを活用して重要なメッセージを迅速に伝える、ダイナミックでテンポの速いプロモーション広告であるべきです。ビジュアルスタイルは、素早いカットと鮮やかなグラフィックを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して直接生成された明確でエネルギッシュな声のナレーションと、アップビートな音楽トラックで補完されるべきです。目標は、「AIアバター動画」がどれほど簡単にオンラインプレゼンスを高め、「ソーシャルメディアコンテンツ」を強化できるかを示すことです。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティング専門家やコンテンツクリエイター向けに、書かれたスクリプトを魅力的なビジュアルに変換する効率性を強調した45秒の洗練されたマーケティング広告を作成してください。動画は、プロフェッショナルで企業的なビジュアルスタイルを採用し、魅力的なアニメーションテキストと控えめなバックグラウンドミュージックを使用する必要があります。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、洗練された「マーケティング広告」をどれほど簡単に提供できるかを示す必要があります。
ブランドマネージャーやデジタル起業家向けに、カスタマイズとユニークなブランディングを推進する60秒のプロモーション作品を想像してください。この動画は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの多様なスタイルと背景を際立たせた、モダンで洗練されたビジュアル美学を持つべきです。音声は、自信に満ちた明確なナレーションで、独自のブランドアイデンティティを作成するためのパーソナライズと「カスタマイズ」の深さを示すべきです。
教育者やオンラインコースクリエイター向けに、30秒の親しみやすい指導用クリップを開発し、「スピーキングアバター」がどのようにエンゲージメントを向上させるかを示してください。ビジュアルスタイルは、シンプルで教育的なグラフィックを背景にしたAIアバターによる直接カメラへのインタラクションを特徴とし、効果的な「AIビデオジェネレーター」に典型的なものです。アクセスしやすさを確保し、重要なポイントを強調するために、HeyGenの字幕/キャプション機能を目立たせ、コンテンツを簡単に理解しやすく、魅力的にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバタープロモーションビデオジェネレーターの使い方

AIアバターを使用して魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成します。ダイナミックなコンテンツを効率的に生成し、オーディエンスの注目を集め、ブランドをアピールします。

Step 1
AIアバターを選ぶ
多様なAIアバターのライブラリから選ぶか、独自のデジタルツインを作成して、プロモーションビデオでブランドを表現します。
Step 2
スクリプトを貼り付ける
プロモーションスクリプトを貼り付けると、テキスト・トゥ・ビデオジェネレーターが自動的にリアルなボイスオーバーを作成し、選択したAIアバターと完璧にリップシンクします。
Step 3
ブランド要素を適用する
ブランドカラー、ロゴを適用し、直感的なブランディングコントロールを使用して、さまざまなテンプレートとシーンから選択し、プロモーションメッセージを強化します。
Step 4
エクスポートして共有する
高品質なアバタープロモーションビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアコンテンツ、マーケティング広告、その他のプラットフォームで使用する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

信頼と信頼性を築くために、説得力のあるAI生成動画でテスティモニアルやケーススタディを強調します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なAIアバター動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的な「マーケティング広告」から「ソーシャルメディアコンテンツ」まで、さまざまな目的のためにダイナミックな「AIアバター動画」を簡単に作成します。その直感的なプラットフォームは、ユーザーが高品質なビジュアルコンテンツを効率的に制作できる強力な「アバタープロモーションビデオジェネレーター」として機能します。

HeyGenをAIアバタージェネレーターとして使用する際のカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、「AIアバタージェネレーター」ニーズに対して広範な「カスタマイズ」オプションを提供し、多様な「テンプレート」、多様な「スピーキングアバター」、洗練された「ボイスオーバー」を含みます。これにより、ブランドの独自のアイデンティティとメッセージに正確に合わせたコンテンツを作成できます。

HeyGenはリアルなスピーキングアバターを使用したテキスト・トゥ・ビデオ生成を提供していますか？

はい、HeyGenは「テキスト・トゥ・ビデオジェネレーター」として優れており、スクリプトをプロフェッショナルな動画に簡単に変換し、リアルな「スピーキングアバター」を特徴としています。高度な「リップシンク」と自然な「ボイスオーバー」により、メッセージが明確かつ魅力的に伝えられます。

HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにAIビデオコンテンツを最適化できますか？

もちろんです。HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」として、さまざまなプラットフォームで「ソーシャルメディアコンテンツ」を簡単に最適化できます。アスペクト比を調整し、どこでも完璧に見える「マーケティング広告」を作成し、ブランドの一貫性とインパクトを維持します。