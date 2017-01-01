小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマーケターを対象にしたこの30秒の動画は、AIアバターを活用して重要なメッセージを迅速に伝える、ダイナミックでテンポの速いプロモーション広告であるべきです。ビジュアルスタイルは、素早いカットと鮮やかなグラフィックを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して直接生成された明確でエネルギッシュな声のナレーションと、アップビートな音楽トラックで補完されるべきです。目標は、「AIアバター動画」がどれほど簡単にオンラインプレゼンスを高め、「ソーシャルメディアコンテンツ」を強化できるかを示すことです。

ビデオを生成